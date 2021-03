6 orações católicas poderosas que trazem respostas instantâneas

Somos abençoados por ter um Pai no céu a quem sempre podemos nos aproximar com confiança, especialmente quando precisamos de respostas para orações. Quando você sentir que Deus não está ouvindo suas preces, saiba que Deus não se esqueceu de você ou o abandonou. A seguir, aprenda 6 orações católicas poderosas que certamente trarão respostas à sua vida.

Uma oração para alcançar um milagre

Deuteronômio 10:21 diz: “Ele é Aquele que você louva: Ele é o nosso Deus, que realizou por você aquelas maravilhas grandes e terríveis que você viu com seus próprios olhos.” O poder dos milagres é um lembrete poderoso de que o amor de Deus está a apenas um segundo de distância e que uma bênção está ao virar da esquina. É importante que estejamos cônscios de Deus trabalhando em nossas vidas diariamente. O poder dos milagres pode ser liberado quando temos fé e confiança de que os milagres podem realmente acontecer. Se você está pronto para que Deus responda à sua oração para que o milagroso opere em sua vida, faça esta oração:

“Pai Celestial, abro amplamente meu coração para receber o amor de Deus. À medida que recebo o amor de Deus como suprimento universal, todos os meus negócios são curados. Percebo e aceito o poder de cura do Universo como amor e permito que o poder de cura que é o amor penetre em minha vida. Aceito prontamente o poder de cura do amor em minha vida e sei que, como amor, Deus é meu suprimento ilimitado e abundante manifestado. Eu sinto a efusão do amor de Deus em meu corpo e mente. Sinto o amor de Deus em meus negócios e sei que está tudo bem. Amém.” Reze 1 pai-nosso.

Uma oração pelo incrível poder de Deus

Quando oramos, muitas vezes nos voltamos para Deus para liberar bênçãos sobre nossas vidas. Se for importante que entendamos que não estaríamos aqui sem o poder da mão de Deus e Seu poder milagroso em ação. Mateus 19:26 diz: “Mas Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível; mas para Deus todas as coisas todas as coisas são possíveis. ” Quando acreditamos no incrível poder de Deus, podemos ter certeza de que todas as coisas são possíveis. Se você está pronto para ver o poder de Deus operando em sua vida, faça esta oração:

“Jesus, o teu conjunto de milagres, uma verdadeira manifestação da tua divindade atrai a admiração das almas que procuram. Não pense que milagres e bênçãos não existem. Você é o exemplo vivo de tais ações. Abençoe-me com a fé para sempre acreditar, para afirmar o Supremo Poder dos Seus milagres, sejam eles de natureza física ou espiritual. Conceda-me a aptidão para perceber instantaneamente a origem de todas as ocorrências sobrenaturais. Portanto, apenas a Sua excelência será glorificada. Jesus, minha existência é um milagre maravilhoso. Amém”.

Reze 1 pai-nosso.

Orações católicas poderosas para a cura

Não há dúvida de que a Bíblia está repleta de relatos dos milagres de cura de Jesus. Quando olhamos para o ministério de cura de Jesus, reconhecemos a conexão vital que temos com ele. A Bíblia diz: “Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor ”(Tiago 5:14). Também sabemos pelas Escrituras que podemos encontrar cura falando a Palavra às nossas enfermidades.

Frequentemente, quando oramos para que bênçãos e milagres aconteçam em nossa vida, também oramos para que a cura aconteça em nossa vida também. Vemos inúmeros exemplos de cura acontecendo nas Escrituras por meio do poder de cura de Jesus. O mesmo é possível em nossa vida diária, especialmente quando fazemos esta oração:

“Senhor Jesus, cura-me. Cure em mim tudo o que você vê que precisa de cura. Cure-me de tudo o que pode me separar de você. Cure minha memória, cure meu coração, cure minhas emoções, cure meu espírito, cure meu corpo e cure minha alma. Coloque suas mãos suavemente sobre mim e me cure através do seu amor por mim”. Agora reze o credo.

orações católicas poderosas para vencer os obstáculos de Hoje

Pode parecer que você está sob ataque espiritual diariamente. O inimigo não gostaria de mais nada que você se sentisse derrotado e se separasse de Deus, mas temos o poder de vencer qualquer batalha contra o inimigo. Isso pode começar com uma oração. Você nunca será capaz de perder uma batalha quando lutar com a força de Deus fluindo através de você. Portanto, não confie em sua própria força limitada; ore para que Deus o capacite a lutar em todas as situações e que essa força o capacite a fazer milagres acontecerem. Se você sentir que está sob um ataque espiritual, tente esta oração para vencer a batalha espiritual de hoje:

“Querido Deus, em nome de Jesus, pedimos que venha contra fortalezas, influências demoníacas e ataques espirituais. Acreditamos que você tenha o poder e a força milagrosos para conquistar o pior inimigo, quebrar a barreira mais forte e silenciar o maior enganador. Seu nome é Digno, Glorioso, Onipotente no poder e reivindicamos a vitória hoje em Seu nome. Envie seus guerreiros mais poderosos para lutar esta batalha por nós. Senhor, para ti a escuridão brilha tanto quanto o dia. Faça brilhar sua luz sobre nós, liberte-nos, dê-nos paz e tire-nos das garras do inimigo. Amém.”