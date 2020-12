Banho de descarrego: aprenda a tirar a enegia negativa

Você já fez um banho de descarrego? Um banho que limpa as energias negativas pode melhorar o seu sono e fazer as coisas fluirem. É um banho indicado em qualquer fase da lua, mesmo que a lua minguante seja a melhor para banimentos. Contudo, mesmo que estejamos na lua crescente, é muito indicado um banho de descarrego agora. Assim, você poderá limpar as energias negativas e estra com a vibração mais leve para atrair prosperidade em 2021.

O indicado é fazer o banho de descarrego depois das festas de natal, durante a próxima semana ou no dia 31 de dezembro. Assim, no dia 1 de janeiro, bem na madrugada da virada, você já estará com uma energia mais leve.

Banho de Descarrego

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Um bom banho de descarrego ou limpeza vai sal grosso. Contudo, tenha muito cuidado, não é nada indicado tomar um banho de sal grosso sem outra erva junto. Isso é porque o esse ingrediente é neutralizador, ou seja, a sua fórmula contém cloro (partícula negativa) e o sódio (partícula positiva).

Sendo assim, ele limpa e neutraliza, eliminando até energias positivas que podem estar por perto. Portanto, faça um banho com sal grosso e ervas que trazem proteção.

Ingredientes:

20g de sal grosso

Um colher de sopa de arruda

Um colher de sopa de guiné

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque o sal grosso dentro da panela e depois as ervas secas; Desligue o forno e tampe a infusão com um prato. Após 7 minutos, coe o banho; Tome seu banho de higiene normalmente e se enxugue; Jogue o banho de descarrego do pescoço para baixo e imagine a negatividade indo embora pelo ralo; Se enxugue levemente e descarte as ervas na natureza; Por fim, acenda uma vela branca de 7 dias e peça por proteção.

Limpeza Energética do Lar

Não adianta limpar o corpo e continuar com a sua casa carregada cheia de energias negativas. Aproveite essa semana para fazer um banho de descarrego no seu lar também. E depois dele, acenda um incenso para pedir por prosperidade.

Ingredientes:

Um balde com 2 litros de água

5ml de anil

Algumas folhas de arruda

20 g de sal grosso

Como preparar:

Encha um balde com 2 litros de água; Coloque os 5ml de anil e as folhas de arruda dentro do balde; Pegue um pano e limpe a casa; Após terminar a faxina, pegue o sal grosso e coloque em um copo cheio de água e deixe nos cantos da sua casa.

Ervas para Proteção e Descarrego

Arruda e guiné são as principais ervas para um banho de descarrego e também protegem a nossa energia. Portanto, pode apostar nelas sempre que voltar de algum lugar que não se sentiu bem.

Outra planta muito importante para proteção é a Espada-de-São-Jorge. Comece o ano com uma na frente da sua porta de entrada e peça por proteção.

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também:

+ Ano de Vênus: Aprenda rituais para se conectar com o regente de 2021

+ Banho de prosperidade: aprenda receitas simples para o começo de 2021

+ Banho de Rosas: aprenda 4 banhos para você atrair o que quiser