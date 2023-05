Oração Ho’oponopono para ter paz na vida e prosperidade

O Ho’oponopono é um método de oração havaiano que elimina crenças limitantes na mente subconsciente. A boa notícia é que sempre que você estiver tendo pensamentos difíceis que não são produtivos e o estressam, é possível assumir o controle da mente e se concentrar em pensamentos mais felizes. A prática do Ho’oponopono promete fazer exatamente isso.

O que é o ho’oponopono?

A palavra ho’oponopono se traduz aproximadamente como “fazer as coisas voltarem ao equilíbrio” ou “fazer as coisas certas”. É um conceito muito zen. (Na língua havaiana nativa, “pono” significa equilíbrio, no sentido de “vida”. Quando as coisas estão em equilíbrio, nada está errado , por assim dizer.)

Conseqüentemente, entoar essa frase repetidamente é uma maneira poderosa de limpar o corpo de culpa, vergonha, lembranças assustadoras, má vontade ou sentimentos ruins que mantêm a mente fixada em pensamentos negativos.

As 4 frases do ho’oponopono são:

“Sinto muito”, “Por favor, me perdoe”, “Eu te amo” e “Sou Grato”

Para experimentar, siga o passo a passo:

Como fazer o Ho’oponopono para prosperidade?

Esta é uma meditação guiada usando as frases do Ho’oponopono para ajudar a remover bloqueios de riqueza e abundância. Começa com uma simples técnica de respiração para ajudar a limpar, então utiliza as frases do método para limpar os bloqueios de dinheiro e conectá-lo melhor com a Divindade e o fluxo de dinheiro.

Passo 1: Arrependimento – APENAS DIGA: SINTO MUITO

O primeiro passo é perceber que você é responsável por tudoem sua mente, mesmo que pareça estar “fora” de você. Depois de aceitar isso, é muito natural sentir pena. Quando leio sobre toda a mágoa e destruição do mundo e assumo a responsabilidade de tomar consciência dessa realidade em minha consciência, sinto muito.

Essa percepção pode ser difícil de aceitar, e nosso ego definitivamente resistirá a esse nível de responsabilidade, mas quando você começa a praticar esse método e vê os resultados, é nada menos que milagroso. Um ótimo exercício é escolher algo que você já sabe que causou para você? Sobrepeso? Viciado em nicotina, álcool ou alguma outra substância? Você tem problemas de raiva ou auto-estima? Problemas de saúde? Comece por aí e peça desculpas. Apenas diga que SINTO MUITO. É isso! É ainda mais poderoso dizer isso com mais clareza:

Passo 2: Peça Perdão – DIGA: POR FAVOR ME PERDOE

Não se preocupe com quem você está perguntando. Basta perguntar! POR FAVOR ME PERDOE. Diga isso repetidamente. Significa. Lembre-se do remorso do passo 1 ao pedir perdão.

Passo 3: Amor – DIGA: EU TE AMO

Isso também pode ser o passo 1. Diga EU TE AMO. Diga ao seu corpo, diga a Deus, diga ao universo. Diga EU TE AMO para o ar que você respira, para a casa que te abriga. Diga EU TE AMO para seus desafios. Diga isso repetidamente. Basta dizer EU TE AMO e dizer isso. Não há nada tão poderoso quanto o amor.

Passo 4: Gratidão – DIGA: SOU GRATO

Diga “OBRIGADO” – de novo, realmente não importa quem ou o que você está agradecendo. Agradeça ao seu corpo por tudo que ele faz por você. Agradeça a si mesmo por ser o melhor que você pode ser. Graças a Deus. Agradeça ao Universo. Agradeça ao que quer que tenha acabado de perdoá-lo. Apenas continue dizendo OBRIGADO.

