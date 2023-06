Corpus Christi: 34 frases e mensagens para celebrar a comunhão

Se você quer celebrar o dia Corpus Christi 2023, então aqui está a coleção de frases e mensagens sobre a comunhão. A data é celebrada ao redor do mundo e é uma das mais importantes para a Igreja Católica.

Melhores frases do dia de Corpus Christi

Se você está procurando frases para Corpus Christi, esta seção é para você:

– Encontre novas maneiras de espalhar as lições de Deus em todos os cantos do mundo.

– Se o povo passasse uma hora na eucarística fraca, o aborto estaria acabado.

– Jesus nos ensina que não se turbe o vosso coração; confia em Deus e em mim.

– Quando você percebe que é culpado, Jesus levou todos os seus erros, todas as suas falhas, todas as suas fraquezas e o perdoou.

– A primeira confiança em Deus e todas as coisas serão dadas a você também.

– Para quem ama, nada é muito complicado, principalmente quando é feito por amor de nosso Senhor Jesus Cristo.

– Jesus está sempre comigo até o fim da minha vida.

– Sempre coloque Deus em primeiro lugar, e você nunca durará em sua vida.

– Quando acreditei em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, encontrei a verdadeira felicidade e o segredo da vida.

– Creio que o mais necessário a se fazer na festa de Corpus Christi não é explicar alguns aspectos da Eucaristia, mas reavivar o espanto e o deslumbramento diante do mistério.

_ Ele é motivado por seu amor e por seu desejo de nos ensinar a amar os outros. Jesus veio à terra e ficou conosco na Eucaristia.

_ Sem a Eucaristia a Igreja não existe.

_ Primeiro, olhe para si mesmo e lembre-se do propósito para o que Deus fez de você, é amar as criaturas de Deus e sempre defender a justiça ou a desigualdade.

- “Você pode sentir a fragrância do Paraíso que se difunde do Tabernáculo?” – São Filipe

- “Deus habita em nosso meio, no Santíssimo Sacramento do altar”. – São Maximiliano Kolbe

- “Se posso dar-lhe algum conselho, peço-lhe que se aproxime da Eucaristia e de Jesus… Devemos rezar a Jesus para nos dar aquela ternura da Eucaristia”. – Madre Teresa de Calcutá

- Tenho fome do pão de Deus, da carne de Jesus Cristo…; Anseio por beber de seu sangue, o dom do amor sem fim. – Santo Inácio de Antioquia

- “Se você é cristão, vá à missa e receba a Santa Comunhão na festa de Corpus Christi.

- “Eu me atiro ao pé do Tabernáculo como um cão ao pé do seu Mestre.” — St. John Vianney

- A única cura para a flacidez da fé fraca é a Comunhão. Embora sempre Ele Mesmo, perfeito e completo e inviolável, o Santíssimo Sacramento não opera completamente e de uma vez por todas em nenhum de nós. Como o ato de fé, deve ser contínuo e crescer pelo exercício. A frequência é o efeito mais alto. Sete vezes por semana é mais nutritivo do que sete vezes com intervalos.—JRR Tolkien

- “Se os anjos pudessem ter ciúmes dos homens, eles o teriam por uma razão: a Santa Ceia.” — St. Maximiliano Kolbe

- “Recebe a Comunhão muitas vezes, muito frequentemente... aí tens o único remédio, se queres ser curado. Jesus não colocou esta atração em seu coração por nada...” —St. Teresa de Lisieux

>> Por que o feriado de Corpus Christi não tem data fixa?

Legendas de Corpus Christi

- Grato pelas bênçãos e orientação de Jesus hoje. Feliz Corpus Christi a todos. #bemaventurado #Cristo #corpuschristi

- Que possamos sempre sentir a presença de Cristo onde quer que estejamos no mundo. #corpuschristi #christ #happycorpuschristi

- Orando a Cristo para nos equipar para espalhar seu conhecimento para todos os cantos do mundo possíveis. Feliz Corpus Christi. #corpuschristi #blessed #jesuschrist

- Lembrar do Senhor através desta santa comunhão. #felizcorpocristo #jesuscristo #comunhão

- Maravilhe-se com os milagres do Senhor. Feliz Corpus Christi. #corpuschristi #milagre #jesuscristo

- Que esta comunhão seja um meio para todos fortalecerem a fé no Senhor e se maravilharem com a sua presença. #happycorpuschristi #praisethelord #communion

- Que cada dia você seja abençoado com a presença e orientação de Cristo. Feliz Corpus Christi. #corpuschristi #blessed #corpusdomini

- Que Cristo os abençoe com prosperidade e sorte ao comemorar este Coprus Christi. #abençoado #corpusdomini #jesuscristo

- Esperar pela presença do Senhor em todos os problemas da vida. Feliz Corpus Christi. #corpuschristi #jesuschrist #blessed

Frases da bíblia sobre o Corpus Christi

O ensinamento da Igreja sobre a Eucaristia está profundamente enraizado na Sagrada Escritura. Aqui estão apenas cinco exemplos:

1. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que de mim se alimenta viverá por mim (João 6:54-57).

2. Porque, sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha (1 Coríntios 11:26).

3. Dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à vida comunitária, à fracção do pão e às orações. O temor veio sobre todos, e muitas maravilhas e sinais foram feitos por meio dos apóstolos (Atos 2:42-43).

4. Porque o pão é um, nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão (1 Coríntios 10:17).

5. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados ​​comeram o maná no deserto, mas morreram; este é o pão que desce do céu para que se coma e não morra (João 6:48-50).

