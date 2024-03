Dia 19 de março: mensagem de São José para as famílias

Dia 19 de março: mensagem de São José para as famílias

Dentro da tradição cristã, hoje é celebrada a festa de São José. A vida de São José foi a de um trabalhador comum, mas sua capacidade de ver e comunicar a presença de Deus o tornou extraordinário. Embora a Sagrada Escritura não nos diga muito sobre ele, sabemos que São José ouvia Deus em seus sonhos e protegia e cuidava de Jesus e Maria.

Hoje, peçamos a São José que dê às nossas Irmãs, e a todos os que servem o ministério de cura de Jesus em Lourdes, a coragem de ouvir os nossos sonhos e seguir o que sabemos ser certo, para que continuemos a cuidar daqueles que vêm a Lourdes para servir no espírito de José.

Frases e mensagem de São José para as famílias

1 - "Que São José, protetor das famílias, abençoe cada lar com amor, harmonia e paz neste dia especial. Que sua presença inspire a todos a cultivarem a união e a compreensão mútua. Feliz dia de São José!"

2 - "Em honra a São José, que cada família seja fortalecida em sua jornada, encontrando na fé e na confiança em Deus a força para superar desafios e celebrar as alegrias. Que suas bênçãos nos guiem sempre."

3 - "Que neste dia dedicado a São José, as famílias sejam envolvidas por sua proteção paternal. Que ele seja nosso exemplo de humildade, trabalho e dedicação, inspirando-nos a construir lares repletos de amor e solidariedade."

4 - "São José, modelo de pai e esposo, interceda por todas as famílias, concedendo-lhes sabedoria para enfrentar os obstáculos da vida e gratidão para reconhecer as bênçãos cotidianas. Que seu exemplo ilumine nossos lares hoje e sempre."

5 - "Que neste dia de São José, cada família seja abençoada com a presença constante do amor divino em seus corações. Que possamos seguir seus passos, acolhendo uns aos outros com ternura e cuidado, construindo lares de paz e felicidade."

6 - "Em homenagem a São José, guardião das famílias, que cada lar seja um refúgio de amor e compreensão, onde os membros se apoiam mutuamente, cultivando a união e o respeito. Que suas bênçãos nos acompanhem em todos os momentos."

7 - "Que São José, exemplo de trabalho honesto e dedicação à família, nos inspire a valorizar cada membro do nosso lar, cultivando o diálogo, o perdão e a gratidão. Que sua proteção nos acompanhe em nossa jornada familiar."

8 - "Neste dia especial dedicado a São José, que cada família seja agraciada com sua bênção, encontrando nele o modelo de amor, cuidado e proteção. Que possamos seguir seu exemplo, construindo lares onde reine a harmonia e a felicidade."

9 - "Que São José, patrono das famílias, esteja sempre presente em nossos lares, guiando-nos com sua sabedoria e ternura. Que sua intercessão nos fortaleça nos momentos de dificuldade e nos conduza à paz e à alegria."

10 - "Em celebração a São José, guardião das famílias, que possamos renovar nosso compromisso de amor e cuidado mútuo. Que seu exemplo nos inspire a sermos pais e mães dedicados, filhos respeitosos e irmãos solidários. Que Deus abençoe todas as famílias neste dia especial."

Oração de São José

Fiel José:

Ensina-nos a ouvir e a não ter medo de confiar

como você fez na promessa de Deus.

Amar José:

Ensina-nos a amar com coragem, com um coração

livre e justo.

Protetor Jossé:

Ensina-nos a proteger uns aos outros e tudo

o que pertence a Deus.

Sonhador José:

Ensina-nos a sonhar um mundo onde todos sejam vizinhos;

uma visão iluminada pela luz de Deus.

Professor José:

Ensina-nos a manter a Palavra de Deus perto de nossos corações e a proclamá-la em palavras e ações.

Gentil José:

Ensina-nos a ser gentis com nosso poder e

fortes em nossa ternura.

Pai José:

Ensina-nos a ser para todas as pessoas uma lição viva

de bondade e verdade - uma bênção para todas

as gerações vindouras.

Amém.

São José na Igreja Católica

Para os católicos, José é o segundo maior santo depois de Maria, porque só ela conheceu, amou e serviu Jesus mais do que José. Em 1870, o Papa Pio IX declarou José o padroeiro de toda a Igreja Católica.

O calendário litúrgico católico tem dois dias só para ele. A celebração principal de José o homenageia como marido de Maria e acontece no dia 19 de março. É uma “solenidade” – uma celebração global que exige liturgias específicas – e em alguns países, os católicos são obrigados a assistir à missa . Altar ou Mesa do Pão de São José oferece alimentação gratuita a todos, como forma de agradecimento ao santo pela ajuda.

O dia 1º de maio é uma festa opcional que homenageia José em seu papel de trabalhador. O Papa Pio XII estabeleceu esta celebração em 1955 para dar uma dimensão cristã ao Dia Internacional dos Trabalhadores, também conhecido como Dia Internacional do Trabalho ou Dia de Maio, e contrariar as suas raízes marxistas .

José também participa da festa universal da Sagrada Família de Jesus, Maria e José no domingo seguinte ao Natal, bem como de algumas comemorações locais. Por exemplo, os Oblatos de São José, uma comunidade de sacerdotes e irmãos religiosos, celebram o casamento de José e Maria em 23 de janeiro.

Leia mais: novena de São José