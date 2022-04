Dia de São Jorge é feriado nacional ou só no Rio de Janeiro?

Imagem de São Jorge na igreja que tem o nome do santo, no Rio de Janeiro - Foto: Cristina Índio/Agência Brasil

No dia 23 de abril é comemorado anualmente o Dia de São Jorge. A data homenageia o santo guerreiro, que é um dos mais venerados no catolicismo e também é padroeiro do Rio de Janeiro. Uma dúvida que costuma surgir diante da importância dessa data é se o Dia de São Jorge é feriado.

Dia de São Jorge é feriado?

Comemorado no dia 23 de abril, o Dia de São Jorge não é feriado nacional. No entanto, pelo fato do santo ser padroeiro do Rio de Janeiro, a data é considerada feriado no estado carioca, instituído pela Lei 5.198/08, do dia 5 de março de 2008. Em 2022, a comemoração vai cair num sábado, e ela homenageia São Jorge no dia de sua morte, que foi em 23 de abril de 303 d.C.

Conhecido como santo guerreiro, ele é um dos mais adorados no catolicismo, e muito lembrado pelo conto em que mata o dragão. Ainda, a figura de São Jorge não é celebrada apenas no Brasil, como ele também é padroeiro de locais como a Inglaterra, Aragão, Catalunha, Geórgia, Lituânia, Palestina, Portugal, Alemanha, Grécia, Moscou, Istambul, Gênova e Veneza. E, em religiões afro-brasileiras, ele é cultuado na forma do orixá Ogum.

Quem foi São Jorge

Apesar de não ser possível confirmar se ele realmente existiu, as origens de São Jorge indicam que ele nasceu na Capadócia, na Turquia, por volta de 260 d.C. Ele teria se mudado para a Palestina quando ainda era criança, e, na adolescência, iniciou a carreira militar, acabando por entrar no exército. Jorge pertenceu ao grupo de militares do imperador romano Diocleciano, que declarou perseguição aos cristãos.

Por não querer estar a serviço de um império opressor, ele renunciou a tudo para permanecer fiel à fé cristã, em que também distribuiu toda a sua riqueza aos pobres. Com isso, foi perseguido, preso e ameaçado. E, por ordem do imperador Diocleciano, foi morto em 303 d.C. Assim, São Jorge renunciou à própria vida e acabou sendo martirizado. O Dia de São Jorge, que é feriado estadual no Rio de Janeiro, homenageia essa data, em 23 de abril.

A figura do santo padroeiro costuma ser representada como um guerreiro montado em um cavalo branco, enfrentando um dragão com uma espada. A lenda diz que havia uma pequena cidade que era atacada periodicamente pelo animal, em que os habitantes eram ordenados a darem seus filhos para serem devorados por ele. E, quando chegou a vez da filha do rei ser sacrificada, o santo guerreiro prometeu ao monarca que, se todos fossem batizados, ele mataria o dragão. E assim o fez.

Oração de São Jorge

O Dia de São Jorge é feriado estadual no Rio de Janeiro, e costuma ser comemorado com missas em igrejas, além de cerimônias feitas por devotos do santo. Os fiéis de São Jorge também recitam a seguinte oração:

“Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meu inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo.

São Jorge Rogai por Nós”.

