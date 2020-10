A lua nova de Outubro chegou em boa hora. Com mercúrio retrógrado até dia 3 de Novembro, a comunicação fica cada vez mais difícil e questões do passado podem voltar. Por isso, é bom que a lua minguante tenha ido embora para dar lugar a novos ciclos.

As fases da lua influenciam nossa energia, assim como os planetas. Portanto, o que nos resta a fazer é aproveitar as fases e usá-las a nosso favor. Confira algumas dicas sobre o que fazer na lua nova.

Influências da Lua Nova de Outubro

A lua nova entrará no signo de libra, que fala de parcerias e trabalhos em grupo, mas com mercúrio retrógrado não será fácil a comunicação nessas parcerias. Então, busque aproveitar a paz e equilíbrio que o signo de libra proporciona nesse começo.

Também busque relaxar esse final de semana, cuidar do corpo e praticar um hobby. Isso te ajudará no dia 19 de Outubro, quando a lua entrar em escorpião e as emoções estiverem à flor da pele.

Entretanto, nos dias seguintes, até seu termino e entrada da lua crescente no dia 23 de Outubro, a lua nova de Outubro passará por Capricórnio e Aquário, que possuem energia de trabalho duro e relações e busca por independência, respectivamente.

Banho para a Lua Nova em Libra

Está na hora de abrir portas para novas experiências e preservar o equilíbrio. Portanto, um banho apropriado é um que mistura ingredientes que abrem caminhos mas sem deixar as emoções exalando para fora.

Saiba como preparar um Banho de Lua Nova em Libra e o faça a partir do dia 16 de Outubro:

Ingredientes:

Lavanda ou Camomila

Manjericão

21 cravos da índia

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro, desligue o forno e tampe a infusão com um prato. Após 5 minutos, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene. Depois disso, pegue um papel e comece a traçar metas novas. Faça isso com capricho.

Assim, você estará usando ingredientes par abrir caminhos mas se permitirá relaxar. Faça isso preferencialmente de noite.

Banho para abrir caminhos

Durante toda a Lua Nova de Outubro, mercúrio estará retrógrado. Então, para amor físico, trabalho e sensação de liberdade que os signos de Escorpião, Capricórnio e Aquário irão trazer, o melhor é tomar um banho de abertura de caminhos com funções de proteção e atração. Faça a partir do dia 17 de Outubro:

Ingredientes:

Arruda

Alecrim

Canela

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro, desligue o forno e tampe a infusão com um prato. Após 5 minutos, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene.

Guarde essa dica de banho, ele é ótimo para reuniões importantes, entrevistas de emprego e fechar negócios.

Banho para o Chakra Laríngeo

A ideia é aproveitar a lua nova de Outubro e abrir caminhos. Contudo, com o planeta que rege a comunicação em movimento retrógrado, isso pode não ser muito fácil.

Caso você esteja se sentindo confuso ou com dificuldade em se comunicar, pode tomar um banho com ervas que ativam a sua energia e trabalham seu chakra laríngeo, um dos sete principais chakras do corpo humano. Pode tomar esse banho quando sentir necessidade, mas nunca no mesmo dia que algum outro.

Ingredientes:

Erva-Cidreira

Eucalipto

Sálvia

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro, desligue o forno e tampe a infusão com um prato. Após 5 minutos, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene.

Por fim, aproveite essa lua para novos começos, se dê novas chances mas lembre-se que não precisa fazer nada correndo. Planeje com calma.