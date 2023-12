Mensagem espírita para um feliz Ano Novo 2024

O Ano Novo vem com novas resoluções. Uma das melhores maneiras de começar 2024 com o pé direito é enviar citações espirituais de Ano Novo aos seus entes queridos – familiares, amigos, colegas e até mesmo estranhos.

Aqui está a coleção de citações espirituais de Feliz Ano Novo , mensagens espirituais de ano novo, saudações para desejar a todos. Selecione uma destas citações inspiradoras de Ano Novo de 2024 para desejar a seus entes próximos e queridos um ano maravilhoso pela frente.

Mensagem espírita de Ano Novo

Ano Novo é hora de comemorar e começar do zero. Como mais um ano está pronto para começar, deseje a sua família e amigos citações de bênçãos de Ano Novo, mensagens de Ano Novo , desejos e imagens cheias de espiritualidade e positividade. Adicione um toque espiritual às suas celebrações com os breves votos de Ano Novo para seus entes queridos . Deseje a todos ao seu redor um Ano Novo caloroso e emocionante que seja uma partilha deliciosa.

Desejos calorosos de Ano Novo para você. Que cada dia do seu Ano Novo seja abençoado pelo Todo-Poderoso e regado por suas bênçãos mais seletas.

Desejo a você um lindo e alegre Ano Novo com seus entes queridos e com as bênçãos e o amor de Deus. Que haja felicidade e positividade ao seu redor.

Quando Deus está lá para guiá-lo em sua vida, você não precisa se preocupar com nada. Saudações calorosas por ocasião do Ano Novo para você, minha querida.

Desejo que você sempre tenha o Todo-Poderoso para iluminá-lo com conhecimento e capacitá-lo com suas bênçãos. Desejo a você um ano alegre e abençoado. Feliz Ano Novo.

Feliz Ano Novo pra você. Desejo que você nunca esteja sozinho e que sempre tenha o poder da verdade e da bondade, capacitando-o em todos os desafios da sua vida.

Desejo um abençoado e feliz ano novo para você, minha querida. Desejo a você muitos mais sorrisos e histórias de sucesso enquanto você se prepara para mais um lindo ano.

Esta vida é como um livro e cada ano é como um capítulo deste livro. Desejo que este novo capítulo da sua vida seja repleto de momentos bons e felizes. Desejo a você um Feliz Ano Novo, minha querida.

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento; submeta-se a ele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas”. – Provérbios 3:5-6 (versículos bíblicos)

“Deus dá confiança pelo toque gentil de sua graça pela qual você encontrará felicidade em seu caminho. Seu amor nos dá confiança para abraçar um ótimo ano novo. Feliz Ano Novo!" - Desconhecido

“Que Deus esteja com você durante o Ano Novo e encha sua vida com conforto, amor e alegria. Que este dia e os próximos tragam muitas bênçãos para você e sua família. Feliz Ano Novo!" - Desconhecido

Mensagem espiritismo para um 2024 de esperança

Com a chegada do Ano Novo, surge esta impressionante coleção de Citações Espirituais de Ano Novo . Essas citações têm como objetivo trazer à tona o lado espiritual da pessoa. Como o ano novo é considerado por muitos um novo começo, é muito bom começar o ano com um pouco de mente e coração espirituais. Temos que seguir o ditado: 'Que a cada ano encontre um homem melhor para você' e nos aprimorarmos para sermos melhores e melhores.

“Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos Provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria”. - XAVIER, F.C. Pão nosso. Pelo Espírito Emmanuel. 30. ed. 10. imp. Brasília: FEB, 2020. Cap. 75. p. 168. Murmurações.

Sem caridade não há salvação. - Alan Kardec

Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que decidimos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências opostas que atuam sobre nós.

A fé inabalável é apenas aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas humanas. - Chico Xavier

Ajude quem erra; seus pés caminham no mesmo chão e, mesmo que você tenha a possibilidade de corrigi-los, não tem o direito de censurá-los. - Chico Xavier

Não se preocupe com a pessoa ignorante; certamente eles não tiveram as oportunidades que iluminaram o seu caminho. - Chico Xavier

Versículos Bíblicos de Ano Novo com paz

Leia o que as Escrituras nos dizem sobre as promessas de Deus e enfrente o ano novo com esperança! Nosso Senhor quer que busquemos Sua vontade para nossas vidas e vivamos a vida TOTALMENTE vivos. Você pode começar este Ano Novo renovado!

2 Coríntios 5:17 – Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O velho já passou; eis que o novo chegou.

Isaías 43:18-19 – “Não te lembres das coisas passadas, nem consideres as coisas antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova; agora surge, você não percebe? Abrirei um caminho no deserto e rios no deserto.

Jeremias 29:11 - Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança.

Provérbios 3:5-6 – Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará os seus caminhos.

Apocalipse 21:5 – E aquele que estava sentado no trono disse: “Eis que faço novas todas as coisas”. Ele também disse: “Escreva isto, pois estas palavras são confiáveis ​​e verdadeiras”.

Efésios 4:22-24 - Para despojar-se do seu velho eu, que pertence ao seu antigo modo de vida e está corrompido por desejos enganosos, e para ser renovado no espírito de sua mente, e para revestir-se do novo eu, criado depois a semelhança de Deus em verdadeira justiça e santidade.

