Oração à Nossa Senhora Auxiliadora: rogai por nós, protetora do lar

A festa de Maria Auxiliadora é em 24 de maio, mas você pode rezar esta Oração à Nossa Senhora Auxiliadora sempre que estiver atravessando dificuldades em sua vida, principalmente no lar.

Igrejas, ministérios e organizações ao redor do mundo foram fundados sob a proteção de Maria. São João Bosco é conhecido por sua devoção a Maria Auxiliadora. Ele viu sua profunda influência como protetora e padroeira. Ele dizia às pessoas: “Tende fé no Santíssimo Sacramento e em Maria Auxiliadora e verás o que são milagres”. Ele fundou os Salesianos, uma ordem religiosa com foco em ajudar crianças pobres e educar meninos para o sacerdócio, por meio de sua intercessão.

Em 1815, o Papa Pio VII nomeou 24 de maio (a data de seu retorno a Roma um ano antes, depois de ter sido preso por Napoleão) como o dia da festa de Maria Auxiliadora em ação de graças por seu retorno seguro.

Oração à Nossa Senhora Auxiliadora para proteger o lar

Santíssima Virgem Maria, designada por Deus para ser a Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como Mãe e protetora do nosso lar.

Pedimos que nos favoreça com sua poderosa proteção. Preserve nosso lar de todos os perigos, de incêndios, inundações, raios, tempestades, terremotos, ladrões, vândalos e todos os outros perigos.

Abençoa-nos, protege-nos, defende-nos, guarda como tuas todas as pessoas que habitam em nossas casas: protege-as de todos os acidentes e infortúnios, mas, acima de tudo, obtém para elas a graça mais importante de evitar o pecado.

Maria Auxiliadora rogai por todos os que vivem nesta casa que vos é consagrada para sempre. Amém.

Pedido à Nossa Senhora Auxiliadora Rogai por Nós

Em um sonho que teve, São João Bosco viu a Igreja retratada como um navio lançado ao mar e sob feroz ataque. No entanto, um dos pilares que mantinha o navio ancorado tinha “Maria, Auxiliadora” em cima dele.

Mais tarde, ele disse: “Somente duas coisas podem nos salvar em uma hora tão grave: a devoção a Maria e a comunhão frequente”. A Virgem Maria sempre foi vista pelos católicos como um refúgio em tempos de aflição e até mesmo vista como uma “rainha guerreira” em algumas ocasiões.

Até mesmo Jesus deu seu “discípulo amado” sua mãe para cuidar durante o momento mais difícil da história.

Abaixo está uma oração a Maria, Auxiliadora dos Cristãos, invocando sua proteção materna e pedindo-lhe que ajude todos os cristãos a passar por momentos de “provação, tentação e perigo”. Segundo São João Bosco, Maria Auxiliadora está sempre presente para nos ajudar nas dificuldades.

Santíssima e Imaculada Virgem, Auxílio dos Cristãos, colocamo-nos sob a vossa proteção materna. Ao longo da história da Igreja ajudastes os cristãos em tempos de provação, tentação e perigo. Repetidas vezes, você provou ser o Refúgio dos pecadores, a Esperança dos desesperados e o Consolador dos aflitos. Prometemos ser discípulos fiéis de Jesus Cristo, seu Filho, proclamar Suas Boas Novas do amor de Deus por todas as pessoas e trabalhar pela paz e justiça em nosso mundo. Com fé em sua intercessão, rezemos pela Igreja, por nossos familiares e amigos, pelos pobres e abandonados. Concede, ó Maria, Auxílio dos Cristãos, as graças de que necessitamos (Mencione suas intenções). Que possamos servir a Jesus com fidelidade e amor até a morte. Ajude-nos e a nossos entes queridos a alcançar a alegria sem limites de estar para sempre com nosso Pai no céu. Amém. Maria, Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós!

Novena

Dia 1. Ó Maria Santíssima, Auxiliadora dos Cristãos e Padroeira da Austrália, a Vós recorremos nestes tempos difíceis, quando forças hostis a Vosso Filho ameaçam nossa amada terra. Mãe de Deus, ouça nossas orações e venha em nosso auxílio.

Ave Maria (3 vezes)

Glória ao Pai etc. (uma vez)

Maria Auxiliadora, rogai por nós.

Dia 2. Ó Maria Santíssima, Auxílio dos Cristãos e Padroeira da Austrália, que por teu patrocínio, tantas vezes livraste os cristãos do feroz assalto de seus inimigos, defendei-nos agora, nós Vos suplicamos, dos modernos inimigos de Vosso Filho, para que a Verdade que me liberta continue a viver numa Austrália livre.

Ave Maria (3 vezes)

Glória ao Pai etc. (uma vez)

Maria Auxiliadora, rogai por nós.

Dia 3. Ó Maria Santíssima, Auxílio dos Cristãos e Padroeira da Austrália, que com Vosso poderoso auxílio vencestes tantas heresias, ajudai-nos, Vos suplicamos, a nos apegarmos à nossa Fé contra os ataques modernos contra ela. Maria Rainha da Paz, restaura a paz de Cristo ao mundo conturbado.

Ave Maria (3 vezes)

Glória ao Pai etc. (uma vez)

Maria Auxiliadora, rogai por nós.

4º Dia. Ó Maria Santíssima, Auxiliadora dos Cristãos e Padroeira da Austrália, por tua coragem e fortaleza, inspira à perseverança todos aqueles que, em nossos dias, mais sofrem por sua fé. E através de seus sofrimentos, assegure-nos esta graça para que também possamos professar fiel e destemidamente nossa Fatih Católica. Maria, Auxílio dos Cristãos, faze-nos realmente cristãos e preserva a nossa terra para o cristianismo.

Ave Maria (3 vezes)

Glória ao Pai etc. (uma vez)

Maria Auxiliadora, rogai por nós.

Dia 5. Ó querida Mãe Maria, Auxiliadora dos Cristãos e Padroeira da Austrália, que, no triunfo do Papa Pio VII, mostrou a tua poderosa proteção, toma sob a tua proteção toda a Igreja, e especialmente a sua Cabeça suprema na terra, o Santo Padre. Defende-a sempre dos assaltos de tantos dos seus inimigos, livra-a dos sofrimentos temporais, e ajuda-a sempre para que a barca de São Pedro triunfe sobre as ondas orgulhosas que se esforçam por submergi-la. E, Mãe de Deus, nós Vos rogamos, desses mesmos inimigos proteja nossa amada Austrália.

Ave Maria (3 vezes)

Glória ao Pai etc. (uma vez)

Maria Auxiliadora, rogai por nós.

Dia 6. Ó Maria Santíssima, Auxiliadora dos Cristãos e Padroeira da Austrália, toma sob Tua poderosa proteção os Bispos, os sacerdotes e os fiéis da Igreja. Onde eles devem sofrer, sustente seus sofrimentos e conceda-lhes perseverança. Intensifique seu espírito de perfeita obediência à Fatih e seu fervoroso zelo pelas almas. Abençoe seus trabalhos e guarde a Austrália para o Fatih.

Ave Maria (3 vezes)

Glória ao Pai etc. (uma vez)

Maria Auxiliadora, rogai por nós.

Dia 7. Ó Maria, Auxílio dos Cristãos e Padroeira da Austrália, mãe bondosa e generosa, que com a tua eficaz intercessão salvou o povo cristão das pragas e de outros flagelos corporais, ajuda-nos e livra-nos agora da peste da impiedade e da irreligião, que de muitas maneiras procura encontrar entrada em nossas almas para nos afastar da Igreja e das práticas da religião. Nós Vos suplicamos, vele pelos bons para que perseverem, fortaleçam os fracos e chamem ao arrependimento os pobres pecadores, para que a verdade e o reino de Jesus Cristo triunfe aqui na Austrália, para que eles glorifiquem e o número dos eleitos seja aumentou no céu.

Ave Maria (3 vezes)

Glória ao Pai etc. (uma vez)

Maria Auxiliadora, rogai por nós.

Dia 8. Ó Maria, Auxílio dos Cristãos e Padroeira da Austrália e pilar da Igreja, nós vos pedimos que nos mantenhais firmes em nossa santa Fatih, e preserveis em nós a liberdade dos filhos de Deus. Com a ajuda da graça, prometemos não sujar nem acorrentar nossas almas com o pecado. Prometemos viver e morrer no seio da Fatih católica e imploramos a ti, para deter a heresia sem Deus que ameaça a nossa Fatih e a liberdade do nosso país.

Ave Maria (3 vezes)

Glória ao Pai etc. (uma vez)

Maria Auxiliadora, rogai por nós.

Dia 9. Festa de Nossa Senhora Auxiliadora

Ó Maria Santíssima, Imaculada Virgem Mãe de Deus e Padroeira da Austrália, Rainha de todo o mundo e Auxiliadora dos Cristãos, graciosamente, Vos rogamos, pela segurança de nossa Nação. Uma vez em um mundo em paz, nós Te escolhemos como Patrono. Agora, quando não há paz, suplicamos Tua poderosa proteção.

Mãe de Deus, salva-nos dos ímpios.

Rainha de todo o mundo, reine em nossa terra.

Auxílio dos cristãos, socorre-nos agora e na hora de nossa morte. Amém.

Ave Maria (3 vezes)

Glória ao Pai etc. (uma vez)

Maria Auxiliadora, rogai por nós.

