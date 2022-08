Oração da madrugada: aprenda a oração das 3 horas da manhã

Com a oração da madrugada, agradecemos ao Senhor pela noite que acaba de passar, as ações do dia são oferecidas. Muito apropriado para ser recitado assim que você acordar, para consagrar o dia ao Senhor desde o momento em que você acorda.

Por que fazer a oração das 3 horas da manhã?

Tirar pontos de oração às 3 da manhã é um exercício espiritual muito importante. Embora, as escrituras não afirmem definitivamente se 3 da manhã é o melhor momento para os crentes orarem. No entanto, nos dá exemplos claros de alguns servos de Deus que se interessam em orar à meia-noite (da noite). Um dos exemplos disso é Paulo e Silas (Atos 16:20).

A Bíblia registrou que à meia -noite eles estavam cantando e orando fervorosamente enquanto estavam na prisão. Um terremoto abriu as portas da prisão, libertando os prisioneiros. Na verdade, não foi declarado a que horas eles pararam seus pontos de oração.

Seja 1h, 2h ou até 3h. É por isso que precisamos do Espírito Santo para ministrar a nós pessoalmente enquanto estudamos Sua palavra.

Oração da madrugada

A oração da madrugada deve ser recitada assim que você acorda. “Graças a Deus pela noite que acabou de passar, oferecemos as ações do dia e nos confiamos ao Espírito Santo, ao Senhor e a Maria Santíssima”. Eles são recitados pela manhã assim que você acorda.

Começa com o sinal da cruz: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, Amém.

O Espírito Santo é invocado:

Vem, Espírito Santo,

envia-nos

um raio de tua luz do céu.

Vem, pai dos pobres,

vem, doador de presentes,

vem, luz dos corações.

Consolador perfeito,

doce hóspede da alma,

mais doce alívio.

No cansaço, descanso,

no calor, abrigo,

nas lágrimas, conforto.

Ó luz mais abençoada,

invada

os corações de seus fiéis dentro.

Sem sua força,

nada existe no homem,

nada sem culpa.

Lava o sórdido,

molha o seco,

curar o que sangra.

Dobre o que é rígido,

aqueça o que é frio,

endireite o que está enganado.

Dê aos seus fiéis

que confiam

seus dons sagrados somente em você.

Dê virtude e recompensa,

dê morte santa,

dê alegria eterna.

Amém

Oração antes do Amanhecer

Ó Senhor, a luz se aproxima, anunciando um novo dia. O rubor quente carrega sua promessa eterna Eu me absorvo na graça que vós dá ao amanhecer de cada manhã. Com o sol nasce também a esperança para iluminar as trevas. Doces canções fluem dos céus emergindo no brilho nebuloso. Sons de conforto que nos levam a admirar novamente a beleza ao redor. Um sabor do Céu é derramado em cada novo amanhecer. Somos lembrados do novo nascimento, Do seu amor redentor E com este chamado para despertar, Cada um e todos podem confiar na promessa da eternidade E levar sua presença gentil para o dia novamente.

Salmos da madrugada

“E levantando-se de madrugada, ainda escuro, partiu e foi para um lugar deserto, e ali orou”. ~ Marcos 1:35

“Deixe-me ouvir de manhã o seu amor inabalável, pois em você eu confio. Faça-me saber o caminho que devo seguir, pois a você elevo minha alma.” ~ Salmo 143:8

Escrituras sobre a importância e o poder da oração da madrugada

“Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebeis, e será vosso.” Marcos 11:24

” Orai sem cessar , em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós” 1 Tessalonicenses 5:17-19

“Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.” Mateus 6:6

“Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo tem grande poder enquanto opera.” Tiago 5:16

