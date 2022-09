Oração da Manhã de hoje: faça a prece e ore com fé, 15/9

Comece o dia com a oração da manhã de hoje, quinta-feira, 15 de setembro, para elevar sua alma e encorajarão seu coração? Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus.

Faça sua Oração do Credo.

Oração da manhã de hoje

As Orações da Manhã são as orações que são recitadas no início do dia; em graças a Deus pela noite que acabou de passar, e nela oferecemos as ações do dia e nos confiamos ao Espírito Santo, ao Senhor e a Maria Santíssima. Eles são recitados pela manhã, assim que você acorda.

Leia essa Oração da Manhã de hoje para ter um dia de plena paz.

Senhor, no silêncio deste dia que nasce, Venho pedir-te paz, sabedoria e força. Hoje eu quero olhar para o mundo com os olhos cheios de amor; seja paciente, compreensivo, humilde, doce e bom. Veja, por trás das aparências, seus filhos, como você mesmo os vê, para poder apreciar a bondade de cada um. Feche meus ouvidos para murmurar, guarde minha língua de toda calúnia; que em mim só existem pensamentos que falam bem. Eu quero ser tão bem intencionado e apenas para fazer sentir a sua presença a todos aqueles que se aproximam de mim. Veste-me com a tua bondade, Senhor, deixe-me refletir sobre você durante este dia. Amém.

+ Oração do meio-dia poderosa para fazer todos os dias

Salmos para ler no dia

Salmo 123

Refrão:Nossos olhos esperam no Senhor nosso Deus.

A ti levanto os meus olhos,

a ti que estás entronizado nos céus.

Como os olhos dos servos se fixam na mão de seu senhor,

ou os olhos de uma serva na mão de sua senhora,

Assim nossos olhos esperam no Senhor nosso Deus,

até que ele tenha misericórdia de nós.

Tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós,

pois já tivemos mais do que suficiente de desprezo.

Nossa alma está farta do desprezo dos arrogantes,

e do desprezo dos orgulhosos.

Refrão:Nossos olhos esperam no Senhor nosso Deus.

Soberano Deus, entronizado nos céus,

olhe para nós com seus olhos de misericórdia,

enquanto nós olhamos para você com humildade e amor,

e encha nossas almas com sua paz

por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.