Oração da Manhã de hoje: faça a prece para um dia de paz, 11/9

Comece o dia com a oração da manhã de hoje, domingo, 11 de setembro, para elevar sua alma e encorajarão seu coração? Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus.

Essas breves orações pela paz não apenas ajudarão você a redescobrir a serenidade, mas também funcionarão como um trampolim para encontrar forças para enfrentar os momentos menos pacíficos de sua vida.

Faça sua Oração do Credo.

Oração da manhã de hoje

Ler, ouvir ou recitar uma oração pela paz pode ser uma maneira de encontrar clareza no momento e força para o futuro. E se você segue a fé cristã, há muitas orações que podem ajudá-lo a encontrar paz de espírito. Esteja você passando por um desgosto, se recuperando de uma doença ou lidando com problemas familiares em casa, essas orações sobre a paz o ajudarão a se sentir forte e tranquilo em seu caminho para a cura .

Leia essa Oração da Manhã de hoje para ter um dia de plena paz.

Ó Senhor, peço-Te humildemente que cures o Teu filho fiel. Por favor, conforte-a enquanto ela luta com o suporte de vida e dê a ela a força necessária para progredir e ficar bem o suficiente para receber um transplante de pulmão duplo. Por favor, conforte e cerque ela e sua família com Sua paz e amor. Amém.

Salmos para ler no dia

Salmo 123

Refrão:Nossos olhos esperam no Senhor nosso Deus.

1A ti levanto os meus olhos, ♦

a ti que estás entronizado nos céus.

2Como os olhos dos servos se fixam na mão de seu senhor, ♦

ou os olhos de uma serva na mão de sua senhora,

3Assim nossos olhos esperam no Senhor nosso Deus, ♦

até que ele tenha misericórdia de nós. R

4Tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, ♦

pois já tivemos mais do que suficiente de desprezo.

5Nossa alma está farta do desprezo dos arrogantes, ♦

e do desprezo dos orgulhosos.

Refrão:Nossos olhos esperam no Senhor nosso Deus.

Soberano Deus, entronizado nos céus,

olhe para nós com seus olhos de misericórdia,

enquanto nós olhamos para você com humildade e amor,

e encha nossas almas com sua paz

por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.