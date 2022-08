Oração da Manhã hoje: palavras para um dia de paz (11/08)

A oração da manhã hoje é uma maneira maravilhosa de concentrar seu tempo e atenção na busca do plano de Deus. Se você precisa de encorajamento, paz, força ou descanso, Deus pode encontrá-lo de uma maneira muito real e presente quando você se apresenta a Ele com um coração humilde. Busque a presença de Deus todas as manhãs antes que sua energia e atenção sejam puxadas por todas as tarefas que você tem pela frente.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo

Veja opções de oração da manhã hoje

Oração da manhã

Querido Senhor, esta manhã, ao contemplar um novo dia, peço-lhe que me ajude. Quero estar ciente de seu espírito — me guiando nas decisões que tomo, nas conversas que tenho e no trabalho que faço. Quero ser mais como você, Jesus, ao me relacionar com as pessoas que conheço hoje — amigos ou estranhos. Jesus, você sempre tratou dos negócios de seu pai e eu lhe agradeço que agora ele também é meu pai por causa do que você fez nesta terra. Embora eu saiba que sou fraco, também sei que, pelo poder do seu espírito, posso ser forte no trabalho que faço, nas decisões que tomo e nas palavras que pronuncio. Agradeço por prometer estar sempre comigo, e por ser o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém.

Oração antes do trabalho

Senhor, eu te dou tudo o que sou neste dia. Por favor, afaste meu cansaço, para que eu possa me inspirar em meu trabalho . Ajude-me a descobrir novas maneiras de revelar seu amor a todos que encontro. Mantenha minha mente clara e focada em tudo o que preciso alcançar e me dê a sabedoria para superar as dificuldades e encontrar soluções. Eu olho para você e confio que você está comigo neste dia. Amém.

Oração matinal curta

“Querido Pai amoroso, obrigado por me acordar esta manhã, obrigado por seu amor e cuidado, obrigado por tudo o que você me deu gratuitamente nesta vida. Ao me preparar para realizar o trabalho que você abençoou minhas mãos para fazer, agradeço por me proteger de qualquer coisa que possa vir em meu caminho.

Oração da Manhã hoje para Força

Senhor, estou cansado e não sei quando esta “corrida” terminará em minha vida. Eu sinto como se estivesse fugindo para sempre, tentando superar este julgamento. Ajude-me a parar de tentar superar minha dor, mas sim a correr com perseverança a corrida que você colocou diante de mim. Eu sei que por causa de você eu sou finalmente um vencedor sobre as provações em minha vida. Eu sei que nada neste mundo pode me separar do seu amor inabalável. Por favor, dê-me uma medida do seu amor hoje; dê-me a força para suportar esta provação. Obrigado por seu amor por mim que nunca acaba! E obrigado pela coroa de alegria que me espera para sempre em seu Reino!

Se você gostou de algum dessas preces, temos uma série de orações para você. Veja tudo sobre espiritualidade.