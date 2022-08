Oração da Manhã hoje: prece poderosa para sexta-feira (12/08)

Ouça ou leia a Oração do manhã hoje e encontre a resposta que precisa para ter paz e leveza no coração. Em nossas vidas, teremos momentos em que queremos respostas. Essa necessidade de saber levará nossos pensamentos em uma direção negativa se perdermos o foco na verdade das Escrituras. Portanto, devemos nos lembrar de que Deus é soberano e conhece o melhor plano para nós.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo

Veja opções de oração da manhã hoje

Oração da manhã

Senhor Todo-Poderoso e Deus eterno,

suplicamos-te que dirijas, santifiques e governes

tanto os nossos corações como os nossos corpos

segundo as tuas leis

e as obras dos teus mandamentos;

que através de sua proteção mais poderosa, tanto aqui como sempre,

possamos ser preservados em corpo e alma;

por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,

que vive e reina convosco,

na unidade do Espírito Santo,

um só Deus, agora e sempre.

Amém.

Oração antes do trabalho

Senhor, eu te dou tudo o que sou neste dia. Por favor, afaste meu cansaço, Para que eu possa me inspirar em meu trabalho. Ajude-me a descobrir novas maneiras de revelar seu amor a todos que encontro. Mantenha minha mente clara e focada em tudo que preciso alcançar, E me dê a sabedoria para superar as dificuldades e encontrar soluções. Eu olho para ti e confio que vós está comigo neste dia. Amém.

Salmo do dia

“Aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, ó Senhor, não abandones aqueles que te procuram.” ( Salmo 9:10 NLT)

Então, se você quer ser abençoado com essas orações, você deve primeiro entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, fazendo esta oração:

“ Senhor Jesus, venho diante de Ti hoje com o coração quebrantado e contrito cheio de arrependimento. Por favor, perdoe-me todos os meus pecados. Hoje, entrego minha vida a Ti, creio que Jesus é o Senhor e o confesso com minha boca. Jesus, entre em minha vida e salve minha alma da destruição eterna no fogo do inferno. Em nome de Jesus eu oro. ”