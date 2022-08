Oração da Manhã hoje para começar bem a sexta-feira (19/08)

Receba essas palavras com fé na oração da manhã - Foto: Pixabay

Ler, ouvir ou recitar uma oração da manhã de hoje pode ser uma maneira de encontrar clareza no momento e força para o futuro. E se você segue a fé cristã, há muitas orações que podem ajudá-lo a encontrar paz de espírito.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo

Oração da manhã

Deus, ensina-nos o que significa ter fé. Quando enfrentarmos provações que estão além de nossa compreensão, ajude-nos a encontrar a paz. Ajude-me a ser alegre na esperança, paciente na aflição e fiel na oração. Você define todas as coisas de acordo com o seu tempo. Lembre-nos de esperar pacientemente e encontrar paz em seu plano.

Pai Nosso que estais nos Céus,

santificado seja o vosso Nome,

venha a nós o vosso Reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do Mal.

Amém.

Oração da manhã de hoje com Bispo Bruno Leonardo

Salmo do dia

O Salmo 103:2-3 diz: “Que todo o meu ser abençoe o Senhor e nunca se esqueça de todas as suas boas obras: como Deus perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças”.

Este é um belo versículo da Bíblia. Que todos nós possamos dar honra ao Senhor e não esquecer o que Ele tem feito. Ele perdoou todos os nossos pecados através de Jesus e curou todas as nossas doenças. Mas o que fazemos com isso? Ainda pecamos diariamente e continuamente precisamos de perdão, e ainda temos quebrantamento e doenças que precisam ser curadas.