Oração da Manhã hoje para começar bem o domingo (21/08)

A oração da manhã de hoje, domingo, pode ser uma maneira de encontrar clareza no momento e força para o futuro. E se você segue a fé cristã, há muitas orações que podem ajudá-lo a encontrar paz de espírito.

Se você está precisando de esperança, peça-a em oração e confie que será entregue como a Bíblia diz: “Pedi e dar-se-vos-á” ( Mateus 7:7 ). Navegue por esta coleção de orações por esperança para inspirar seus pedidos a Deus por esperança, força e coragem para ter fé em Cristo e vida eterna por meio dele. Podemos estar seguros na esperança da vida eterna e do amor com a vitória de Jesus sobre a morte.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo

Oração da manhã

Pai Celestial, sou seu humilde servo, venho diante de você hoje precisando de esperança. Há momentos em que me sinto impotente, Há momentos em que me sinto fraco. Eu rezo por esperança. Preciso de esperança para um futuro melhor. Preciso de esperança para uma vida melhor. Eu preciso de esperança de amor e bondade. Alguns dizem que o céu está mais escuro logo antes da luz. Eu rezo para que isso seja verdade, pois tudo parece escuro. Eu preciso de sua luz, Senhor, em todos os sentidos. Eu rezo para ser preenchido com sua luz da cabeça aos pés. Para aproveitar sua glória. Saber que tudo está certo no mundo, como você planejou e como você quer que seja. Ajude-me a andar na sua luz e viver minha vida em fé e glória. Em seu nome, eu oro, Amém.

Pai Nosso que estais nos Céus,

santificado seja o vosso Nome,

venha a nós o vosso Reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do Mal.

Amém.

Após a Oração da Manhã hoje, leia o salmo.

Salmo do dia

Salmo 37:1-6

Não se preocupe por causa dos ímpios;

não tenha inveja dos malfeitores,

pois eles logo murcharão como a grama,

e murcharão como a erva verde.

Confie no Senhor e faça o bem;

assim você viverá na terra e desfrutará de segurança.

Deleite-se no Senhor,

e Ele lhe concederá os desejos do seu coração.

Entregue seu caminho ao Senhor;

confie nEle, e Ele agirá.

Ele fará brilhar a tua justiça como a luz,

e a tua causa como o meio-dia.