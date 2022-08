Oração da Manhã hoje de forte proteção nesta quinta-feira (25/08)

Acalme o coração que essa Oração da Manhã hoje vai lhe trazer esperança e lembrar a presença constante de Deus e a fidelidade infinita. Nenhum cristão passa por esta vida sem se sentir fraco em sua fé às vezes, mas todos nós podemos nos confortar em saber que nosso Deus é Emanuel – Ele está conosco em todas as estações, sejam boas ou ruins.

Oração da manhã

E, com tudo isso, tome o grande escudo da fé, com o qual poderá apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Efésios 6:16.

Senhor nosso Deus, ansiamos por entrar na tua luz, viver na tua força, para que possamos fazer o que te agrada e promove o teu reino na terra. Proteja-nos do mal e não nos deixemos ferir pelas flechas flamejantes do maligno. Abra caminhos para nós sempre que não soubermos como seguir em frente. Nós sempre sabemos que você é nosso Pai. Porque você é nosso Pai, queremos ser corajosos e perseverar até o fim para que o Senhor possa fazer nossa vida dar frutos para você, para a glória do seu nome.

Em tempos de escuridão, ajude-me a não insistir no que está errado, mas volte minha mente para tudo o que tenho para agradecer.

Amém – Oração da Manhã hoje.

Salmo do dia

“Salva-nos, Senhor nosso Deus, e reúne-nos dentre os gentios, para darmos graças ao teu santo nome e triunfarmos no teu louvor”.

Muitas vezes precisamos passar por uma terrível provação para nos lembrarmos do que significa ser verdadeiramente grato. Nosso louvor é de coração quando estamos em perigo ou desconforto. Situações ruins nos ajudam a apreciar o quão boa nossa vida pode ser. Mesmo na provação, Deus alcança para nos ajudar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Louve o Senhor por todas as coisas boas que Ele deu, e saiba que Ele o livrará de todos os perigos.

Ao começar o seu dia, lembre-se: