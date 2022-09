Oração da Manhã de hoje para começar o dia em paz (7/9)

Comece o dia com a oração da manhã de hoje, 7 de setembro, para elevar sua alma e encorajarão seu coração? Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias.

Faça sua Oração do Credo.

Oração da manhã de hoje

Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos permitiu chegar ao início deste dia, guarda-nos hoje com o teu poder, para que não caiamos em pecado, antes, todos os nossos pensamentos, palavras e ações sejam direcionados para cumprir a tua santa lei.

Pai Nosso, Ave Maria e Credo para a Oração da Manhã de hoje.

Senhor Deus do céu e da terra, digna-te dirigir, santificar, guiar e governar neste dia nossos corações e nossos corpos, nossos sentidos, palavras e ações de acordo com sua lei e pelo caminho de seus mandamentos, para que aqui e na eternidade merecemos, por seu favor, ser salvos e livres. Ó Salvador do mundo, que vive e reina para todo o sempre. Amém.

Encomende-se à Santíssima Virgem, dizendo:

Ó Virgem e Mãe de Deus ! Entrego-me como teu filho e, em honra e glória da tua pureza, ofereço-te a minha alma e o meu corpo, as minhas forças e os meus sentidos e rogo-te que me obtenhas a graça de nunca cometer nenhum pecado. Um homem.

Mãe , aqui está o seu filho. – Mãe, aqui está seu filho. – Mãe, aqui está seu filho. Em ti minha doce Mãe depositei toda a minha confiança, nunca me confundirei. Amém.

Anjo de Deus que é meu guardião; desde que a soberana Misericórdia me confiou a Ti, ilumina-me, guia-me, governa-me e governa-me neste dia. Amém.

Salmo do dia – Salmo 127:1-2

“ Se o Senhor não edificar a casa,

em vão trabalham os construtores.

A menos que o Senhor cuide da cidade,

os guardas vigiam em vão.

2 Em vão você se levanta cedo

e fica acordado até tarde,

labutando para comer, pois ele dá sono a quem ama”.

Com este Salmo você pode rezar:

“Querido Senhor, tudo o que faço neste dia, seja no trabalho, na escola, em casa ou em qualquer outro lugar, é em vão, a menos que sua santa presença esteja comigo. Ajuda-me hoje a ser santo para ser digno de tua presença”.

Por que rezar pela manhã?

O que é tão importante sobre as orações da manhã…?

1) A oração pela manhã é tão importante porque você encontra Deus antes de conhecer o diabo.

2) Você encontra Deus antes de conhecer as circunstâncias da vida.

3) Você fala com Deus antes de falar com muitas pessoas.

4) Você tem comunhão com Deus antes de ter comunhão com outras pessoas.

5) Você ouve notícias do céu antes de receber qualquer notícia de última hora.

6) Você se senta diante de Deus antes de se sentar diante das pessoas.

7) Você se ajoelha diante de Deus antes de se ajoelhar diante dos homens.

8) Você honra a Deus antes de honrar as pessoas.

9) Você entra na Presença Dele antes de entrar na presença das pessoas.

10) Você alimenta seu Espírito antes de alimentar seu corpo.