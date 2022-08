Oração da Manhã hoje de proteção e fé na quarta-feira (24/08)

Que essa Oração da Manhã hoje aumente sua fé, encoraje seu coração cansado, traga esperança e lembre a presença constante de Deus e a fidelidade infinita. Nenhum cristão passa por esta vida sem se sentir fraco em sua fé às vezes, mas todos nós podemos nos confortar em saber que nosso Deus é Emanuel – Ele está conosco em todas as estações, sejam boas ou ruins.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo.

Veja opções de oração da manhã hoje

Oração da manhã

Deus, meu amado Pai

sonda o meu coração

Ele está aberto para Ti.

Tu conheces minha natureza,

E todas as minhas fraquezas.

Diante de ti, sou tão pequeno

Mas me engrandeço na Tua presença.

Na fé que me conduz ao verdadeiro caminho

Eu lhe peço, fique comigo

Cubra-me com a Tua misericórdia

Afague-me com o Teu abraço

E me sustente com a Tua mão.

O fardo é mais leve quando estou contigo.

A fé alimenta minha alma e me nutre de vida

Querido Pai, guie-me para o caminho reto

Envolva-me de bênçãos e vitórias

Confio em Ti e esperarei

Porque o melhor tempo é o tempo do Senhor.

Que o Espírito Santo esteja comigo

Em todos os momentos da minha vida

Envolvendo-me de proteção e luz

Obrigada por me escutar, meu Pai

Amém – Oração da Manhã hoje

Salmo do dia

“E o que você pedir em oração, você receberá, se você tiver fé.” ~ Mateus 21:22

E sem fé é impossível agradá-lo, pois quem quer se aproximar de Deus deve acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. ~ Hebreus 11:6

Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não vêem. ~ Hebreus 11:1

E Jesus lhes respondeu: “Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que quem disser a este monte: ‘Seja levantado e lançado no mar’, e não duvidar em seu coração, mas acredita que o que ele diz vai acontecer, isso será feito para ele. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebeis, e será vosso. ~ Marcos 11:22-24

Ao começar o seu dia, lembre-se: