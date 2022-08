Oração da Manhã hoje para atrair paz na segunda-feira (22/08)

Mesmo nos dias mais movimentados, vale a pena fazer uma oração do dia hoje. Às vezes, quando acordamos, nossas mentes já podem começar a correr antes mesmo de nossos pés tocarem o chão. Por isso, faça a sua prece, pois não importa o que estejamos enfrentando, Jesus lhe mostrará o melhor caminho.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo.

Veja opções de oração da manhã hoje

Oração da manhã

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.

Amém.

Salmo do dia

Ler as escrituras diárias e meditar na palavra de Deus o ajudará a crescer como seguidor de Jesus Cristo . Todas as escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo que o guiará e ensinará toda a verdade . Também é importante ler o versículo bíblico diário do dia e os salmos e provérbios diários no contexto. Você pode ler nosso artigo sobre como ler a Bíblia .

Versículo Bíblico de Hoje

2 Timóteo 1:7 – Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna tímidos, mas nos dá poder, amor e autodisciplina.

Salmos Versículo do Dia

O Senhor é minha força e minha defesa; ele se tornou minha salvação. Gritos de alegria e vitória ressoam nas tendas dos justos: “A destra do Senhor fez grandes coisas! A destra do Senhor está erguida; a destra do Senhor fez coisas poderosas!” Salmo 118:14-16 NVI

Provérbios Versículo do Dia

O começo da sabedoria é este: obtenha sabedoria. Embora custe tudo o que você tem, compreenda. Provérbios 4:7

Ao começar o seu dia, lembre-se: