Oração da Manhã hoje para atrair paz na terça-feira (16/08)

Às vezes, quando acordamos, nossas mentes já podem começar a correr antes mesmo de nossos pés tocarem o chão. Por isso, faça a oração da manhã hoje, pois não importa o que estejamos enfrentando, podemos escolher colocar nossos corações e mentes em Sua verdade, acreditando que Ele está conosco e nos dando força a cada passo do caminho.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo

Veja opções de oração da manhã hoje

Oração da manhã

Bom dia, Senhor! Hoje é um novo dia, uma chance para um novo começo. Ontem se foi e com ele quaisquer arrependimentos, erros ou fracassos que eu possa ter experimentado. É um bom dia para se alegrar e dar graças, e eu faço, Senhor. Obrigado por hoje, uma nova oportunidade de amar, dar e ser tudo o que você quer que eu seja.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.

Amém.

Salmo do dia

Salmo 121 – O nosso socorro vem do Senhor:

“Elevo meus olhos para as montanhas – de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele não deixará seu pé escorregar – aquele que cuida de você não dormirá; de fato, aquele que zela por Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor cuida de você; o Senhor é a sua sombra à sua direita; o sol não te fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guardará de todo mal; ele cuidará de sua vida; o Senhor cuidará de sua vinda e de sua partida, agora e para sempre”. ( Salmo 121:1-8 )

Este poderoso Salmo é um lembrete cheio de esperança de que podemos depender totalmente de Deus para ajuda, que Ele está constantemente cuidando de nós, protegendo nossas idas e vindas. Às vezes, quando continuamos olhando ao nosso redor, podemos facilmente ser derrotados. Só precisamos do lembrete novamente, para “olhar para cima”.

Nosso Deus é todo-poderoso. Ele é um motor de montanha e Criador do céu e da terra. Ele está conosco, sempre, soprando ajuda e força em nossas almas, em nossos dias. Ele não nos permitirá cair. Podemos nos encontrar em ladeiras escorregadias, ou o caminho que estamos percorrendo parece estar cheio de buracos e obstáculos.

Mas o Deus que tudo conhece conhece nosso caminho. E mesmo quando tropeçamos, enquanto nossos olhos estão fixos nEle, Ele manterá nossos passos firmes. Pois Ele cuida de nós e nunca dorme ou cochila. Ele nos mantém seguros em Seus cuidados. Ele nos protege como a sombra protege do calor do dia. Podemos ter certeza de que tudo o que Ele nos deu para fazer nesta vida, Sua cobertura de proteção repousa sobre todo o nosso trabalho e esforços.