Oração da Manhã hoje para uma abençoada segunda-feira (15/08)

A oração da manhã hoje é uma maneira maravilhosa de concentrar seu tempo e atenção na busca do plano de Deus para o dia. Se você precisa de encorajamento, paz ou força, o Senhor irá mostrar o caminho. Busque a presença do Altíssimo todas as manhãs antes que sua energia e atenção sejam puxadas por todas as tarefas que você tem pela frente.

Aqui estão nossas orações matinais favoritas para começar seu dia na presença de Deus. Ele promete fornecer força, conforto e paz para suas necessidades diárias. Faça sua Oração do Credo

Veja opções de oração da manhã hoje

Oração da manhã

Ó Deus,

encontro-me no início de mais um dia.

Eu não sei o que isso vai trazer.

Por favor, ajude-me a estar pronto para o que quer que seja.

Se eu devo me levantar, ajude-me a me levantar corajosamente.

Se devo ficar quieto, ajude-me a ficar quieto.

Se devo ficar quieto, ajude-me a fazê-lo pacientemente.

Se não devo fazer nada, deixe-me fazê-lo galantemente.

Rezo por hoje, por estas vinte e quatro horas,

pela capacidade de cooperar com os outros de acordo com a maneira como Jesus nos ensinou a viver.

“Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu.”

Que estas palavras que ele nos ensinou se tornem mais do que palavras.

Por favor, liberte meus pensamentos e sentimentos e os pensamentos e sentimentos dos outros,

de todas as formas de obstinação, egocentrismo, desonestidade e engano.

Junto com meus irmãos e irmãs,

preciso dessa liberdade para fazer minhas escolhas hoje de acordo com seus desejos.

Envia o teu Espírito para me inspirar em tempos de dúvida e indecisão para que, juntos, possamos trilhar o teu caminho.

_

Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

Salmo do dia

“Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz .” – Tiago 5:16

Oração antes do trabalho

Santo Deus,

Tu me fizeste à tua imagem e semelhança para ser um mordomo da tua criação.

Abraço os dons que você me deu e prometo usá-los hoje para servir a você e aos outros por meio do trabalho que faço.

Abençoe meu trabalho, Senhor.

Amém.