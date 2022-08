Oração da Manhã hoje para uma sexta-feira abençoada (26/08)

Procurando uma oração da manhã hoje positiva para começar seu dia feliz e certo? As orações são poderosas. Seja qual for sua religião, uma simples oração pode mudar a maneira como você vê as coisas. Pode lhe dar a força necessária para superar os desafios e as adversidades da vida.

Um dos melhores momentos para orar é durante as primeiras horas do dia. A oração da manhã é um momento maravilhoso para se conectar com o divino e pode definir seu dia no curso certo, desde o início. Aproveite também e faça a oração do Credo.

Veja opções de oração da manhã hoje

“Venho diante de ti, ó Senhor. À medida que o sol nasce, que sua esperança se levante em mim. Enquanto os pássaros cantam, deixe seu amor fluir de mim. À medida que a luz inunda este novo dia, que sua alegria brilhe através de mim. Venho diante de ti, ó Senhor, E bebo neste momento de paz, Para que eu possa levar algo de tua esperança, amor e alegria hoje em meu coração. Amém.” –

“Deus Pai, meu coração está cheio de caos e confusão. Sinto como se estivesse me afogando em minhas circunstâncias e meu coração está cheio de medo e confusão. Eu realmente preciso da força e da paz que só o Senhor pode dar. Agora mesmo, eu escolho descansar em Ti. Em nome de Jesus, eu oro, amém.”

“Querido Senhor, obrigado por ter criado maravilhosamente cada um de nós. Obrigado por nos dar valor aos Seus olhos. Ajude-nos a viver como aquele que você exclusivamente quis que fôssemos. Ajude-nos a permanecer em vez de lutar, vivendo em paz e alegria como herdeiros do Seu Reino e co-herdeiros com Cristo. Em nome de Jesus.”

Amém – Oração da Manhã hoje.

Ao começar o seu dia, lembre-se:

Jesus te ama!

Ler o versículo bíblico do dia e os salmos e provérbios diários é incrível, mas ler o livro inteiro não tem preço! Leia a Bíblia aqui.

Se você está deprimido, olhe para Jesus, que é a única fonte de verdadeira alegria.

Se você está preocupado ou ansioso, olhe para Jesus que prometeu lhe dar a paz que excede todo o entendimento.tr

Quando você for tentado, olhe para Jesus, que lhe dará uma saída.

Se você machucou alguém, vá e reconcilie-se com essa pessoa, se for seguro fazê-lo.

Se você está doente, olhe para Jesus, que é a fonte de toda cura.

Se alguém te magoar hoje, perdoe .

Se um estranho pedir ajuda, não deixe de ajudar. Você pode entreter um anjo.

Que o Deus de toda a criação, que enviou SEU Filho Único para nos salvar, encha seus corações com SEU Espírito, para que você possa andar em SEUS caminhos e amar a todos que encontrar hoje.

Salmo para sexta-feira

Orar um Salmo de Bênção que pode ser encontrado em toda a Bíblia é poderoso. Aqui está uma bela opção para você usar como um lembrete de como orar e agradecer a Deus por todas as maravilhosas bênçãos que Ele nos deu.

Salmos 90:17

“Repouse sobre nós a graça do Senhor nosso Deus; confirme para nós a obra de nossas mãos – sim, confirme a obra de nossas mãos”.