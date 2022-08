Oração da Manhã hoje: proteção divina neste sábado (27/8)

Acalme o coração que essa Oração da Manhã hoje, sábado, vai lhe trazer esperança e lembrar a presença constante de Deus e a fidelidade infinita. Nenhum cristão passa por esta vida sem se sentir fraco em sua fé às vezes, mas todos nós podemos nos confortar em saber que nosso Deus é Emanuel – Ele está conosco em todas as estações, sejam boas ou ruins.

O que fazemos de manhã tende a ter um grande impacto em nossa perspectiva e humor durante o resto do dia. Começar nossas manhãs com oração reforça nossa mente, corpo e espírito com uma sensação de calma, gratidão e alegria para nos ajudar a manter uma perspectiva positiva em nossas tarefas diárias. É comum ficarmos distraídos, frustrados ou com pressa, principalmente pela manhã, mas orar a Deus e agradecer logo ao acordar nos dá paz para melhor abordarmos cada dia. Assim, é muito mais fácil aproveitar a vida quando começamos cada dia louvando a graça e os dons de Deus!

Veja opções de oração da manhã hoje

Oração da manhã

Bom dia, Senhor! Obrigado por um novo dia. Obrigado porque sua compaixão é renovada todas as manhãs. Grande é a Sua fidelidade e Seu amor constante, ó Senhor!

Não sei o que tudo vai acontecer hoje e o quanto vou fazer, mas você faz. Então, eu entrego este dia para você.

Encha-me com o Seu Espírito Santo, padre. Energiza-me para o Teu trabalho, porque sabes como estes ossos estão cansados. Desperte-me para a maravilha de Sua salvação e desperte meu espírito para a realidade de Sua obra em minha vida.

Senhor, minha mente está cheia de idéias criativas, mas estão todas confusas. Espírito Santo, venha e paire sobre minha mente como Você pairou sobre as águas na criação e fale ordem do caos! Ajude-me a parar de lutar e a confiar que Você me dará tudo de que preciso hoje para fazer o trabalho que me deu para fazer.

Você será fiel para completar o bom trabalho que iniciou e, ao entrar no meu dia, declaro Sua soberania sobre todas as áreas da minha vida. Confio-me a Você e peço que me use da maneira que achar melhor.

Este dia é seu. Meu corpo é seu. Minha mente é sua. Tudo que eu sou é seu. Que você esteja satisfeito comigo hoje. Amém.

Amém – Oração da Manhã hoje.

“Se você declarar abertamente que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois é crendo em seu coração que você é justificado com Deus, e é declarando abertamente sua fé que você é salvo”. ( Romanos 10:9-10 NLT)

Salmo do dia

Salmo 99

Venha diante do Senhor, cantando de alegria.

Alegrai-vos no Senhor, toda a terra,

e servi-lo com alegria.

Exultar ao entrar em sua presença.

Saiba que o Senhor é Deus.

Ele nos fez e nós somos seus

– o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Grite seus louvores ao entrar em seus portões,

encher seus pátios com canções.

Proclame-o e abençoe seu nome;

pois o Senhor é o nosso prazer.

Sua misericórdia dura para sempre,

sua fidelidade através dos séculos.

Glória ao Pai e ao Filho

e ao Espírito Santo,

como era no início,

é agora e sempre será,

mundo sem fim.

Venha diante do Senhor, cantando de alegria.

Ao começar o seu dia, lembre-se: