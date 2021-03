Salmo e oração por cura de enfermidades durante a pandemia

Temos vivido dias de muita insegurança, medo e aflição. Porém, não podemos deixar que nossa esperança se acabe, pois Deus é o único que pode ajudar a cada um de nós. Se você tem enfrentado problemas de saúde, ou conhece alguém que esteja sofrendo por conta da pandemia, neste momento é hora de interceder. Veja a oração de cura durante a pandemia, e saiba que Deus tem o poder de curar qualquer enfermidade.

Oração de cura

Deus meu, pai de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Neste momento venho a ti como filho, como servo e como totalmente dependente do seu amor. Os dias tem sido cada vez mais preocupantes, pois a doença tem chegado em todos os lugares. Nunca pensei que sairia de casa e voltaria com medo por conta de uma doença. Muito menos que teria preocupação em visitar um ente querido. Mas assim tem sido nossos dias, o medo e aflição tem tomado conta de nossas vidas. É por isso que venho na tua presença neste momento, através desta oração por cura.

Pois a minha cidade, o Brasil e o mundo tem precisado de cura, de milagres e da sua ajuda Senhor. Quantas pessoas neste exato minuto estão sofrendo sem o ar para respirar. Sofrendo com falta de leitos nos hospitais, ou entrando em um momento mais critico da doença. Essa tem sido nossa realidade nos últimos meses, mas em nome de Jesus, eu acredito que a cura chegará para todos. Creio no teu santo nome, no poder que tem o meu Deus, e que tudo isso que tem acontecido mudará de cenário. Para sua honra e para sua glória, eu declaro neste momento cura e proteção para cada um daqueles que estão precisando. Que esta oração por cura chegue até os seus ouvidos Senhor e que nossa situação seja transformada. Assim eu creio com fé e já sentindo alegria em meu coração, porque sei que o meu Deus nunca abandonará um filho necessitado. Amém!

Mensagem de esperança, cura e fé

“Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças; contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados”. Isaías 53:4-5

Leia também: