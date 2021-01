Oração de Santa Catarina para afastar inimigos

Oração de Santa Catarina de Alexandria – Ela é uma santa canonizada da Igreja Católica que, segundo a tradição cristã, foi martirizada por volta de 305 em Alexandria, Egito. Certamente, a Igreja do primeiro milênio não foi dividida. Ela também é reconhecida como a Grande Mártir e Santa pela Igreja Ortodoxa.

A tradição cristã afirma que ela nasceu nobre, possivelmente uma princesa. Como membro da nobreza, ela também foi educada e era uma estudiosa ávida. Por volta dos quatorze anos, ela teve uma visão comovente de Maria e do menino Jesus e decidiu se tornar cristã.

Sua festa é 25 de novembro e ela é a patrona de muitas profissões e causas. Seu patrocínio inclui estudantes, meninas solteiras, apologistas e muitos mais, bem como em muitos lugares ao redor do mundo.

Oração de Santa Catarina

“Santa Catarina, digna esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, vós fostes aquela Senhora que entrastes na cidade, achastes 50 mil homens todos bravos como os leões, abrandáveis os corações com a palavra da razão.

Assim rogo que abrandeis os corações dos nossos inimigos. Olhos tenham e não me enxerguem, boca tenham e não me falem, braços tenham e não me atem, pernas tenham e não me alcancem, fiquem imóveis como pedra em seu lugar, ouvi minha prece, virgem mártir, para que eu alcance tudo o que vos rogo.

Santa Catarina, rogai por nós. Amém.”

Rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai

Oração de proteção

Espírito Santo, entre em meu coração;

atrai-o a Ti por Teu poder, ó meu Deus,

e concede-me caridade com temor filial.

Preserva-me, ó lindo Amor, de todo pensamento mau;

aquece-me, inflama-me com o Teu querido amor,

e toda dor me parecerá leve.

Meu Pai, meu doce Senhor, ajuda-me em todas as minhas ações.

Jesus, amor, Jesus, amor. Amém.

Deus eterno, Trindade eterna,

Você fez o Sangue de Cristo tão precioso

por meio de Sua participação em Sua natureza divina.

Você é um mistério tão profundo quanto o mar;

quanto mais procuro, mais encontro,

e quanto mais encontro, mais procuro por ti.

Mas nunca posso ficar satisfeito;

o que eu recebo sempre me deixará desejando mais.

Quando Você enche minha alma, eu tenho uma fome cada vez maior

e fico mais faminto por Sua luz.

Desejo acima de tudo ver Você,

a verdadeira Luz, como você realmente é. Amém.

