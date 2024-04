32 frases de São Jorge que trazem proteção do santo guerreiro

Um dos santos mais amados do Brasil, São Jorge é celebrado nesta terça-feira, 23 de abril. Para quem é devoto do padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros - e também do Corinthians, confira essas frases de São Jorge para proteção e a oração do santo.

Frases de São Jorge

"Meu São Jorge, interceda por nós e nos abençoe neste dia especial."

"Hoje, celebramos o amor e a devoção a São Jorge, nosso cavaleiro contra o mal."

"Que São Jorge ilumine nossos caminhos e nos proteja com escudo e as suas poderosas armas."

"São Jorge, rogai por nós e proteja-nos."

"Neste Dia de São Jorge renovamos nossa fé e gratidão por suas bênçãos."

"Glorioso São Jorge, abençoe nossa nação e seu povo."

"Com fé e devoção, honramos São Jorge, Cavaleiro dos Templários."

"Honrado São Jorge, inspire nossas vidas para lutarmos nos momentos mais difíceis, sem desistir."

"Que São Jorge nos conceda paz, esperança e proteção em todos os momentos."

"Hoje é dia de agradecer por todas as graças e bênçãos recebidas por intermédio de São Jorge."

"A devoção por São Jorge é um farol que nos guia nas tempestades da vida."

"Que a presença de São Jorge em nossas vidas nos encha de amor e compaixão, e também coragem."

"São Jorge, santo guerreiro, protetor dos desfavorecidos e símbolo de coragem e fé."

"Com sua lança em punho, São Jorge enfrenta os desafios com determinação e bravura."

"Em São Jorge encontramos inspiração para superar nossas batalhas internas e externas."

"São Jorge, o defensor da fé cristã, cujo exemplo de devoção continua a guiar os crentes."

"Santo Jorge, modelo de justiça e honra, cujo nome é invocado em momentos de aflição."

"Com São Jorge ao nosso lado, sentimos a força divina nos amparando contra as adversidades."

"São Jorge, patrono dos soldados e dos que lutam pela justiça e pela verdade."

"Que a proteção de São Jorge nos livre do mal e nos conduza para o caminho da luz."

"A devoção a São Jorge nos lembra que, mesmo nas batalhas mais difíceis, nunca estamos sozinhos."

"Em São Jorge encontramos o exemplo de um coração valente e uma alma compassiva."

"Neste dia de fé e devoção, entregamos nossos corações a São Jorge e confiamos em sua intercessão."

"No Dia de São Jorge, elevamos nossos corações em oração e gratidão."

"Guerreiro São Jorge, protege e intercede por nós. Feliz Dia de São Jorge!"

"Hoje celebramos a presença amorosa de São Jorge."

"Que a fé em São Jorge nos inspire a viver uma vida de bondade e compaixão."

"São Jorge, que sua bênção nos proteja e nos guie em todos os momentos."

"Forte São Jorge, Dai-me coragem e esperança fortalecei minha FÉ e auxiliai-me nesta necessidade."

"No Dia de São Jorge eu peço: me proteja contra as maldades e perseguições dos meus inimigos."

"São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, Rogai por nós."

"Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na Fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra os meus caminhos.."

Devoção a São Jorge

Em todo o mundo e em diversas religiões, São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, batedores, esgrimistas e arqueiros, entre outros; ele também é invocado contra a peste e a lepra, e contra cobras venenosas.

Na ausência de certas informações sobre a sua vida, em 1969 a Igreja mudou a festa litúrgica de São Jorge para um memorial opcional no calendário universal. Contudo, esta mudança não afetou a devoção ao santo. As relíquias do santo são encontradas em diversos lugares do mundo; em Roma, a igreja de San Giorgio al Velabro abrigou seu crânio desde a época do Papa Zacarias.

Tal como acontece com outros santos envoltos em lendas, a história de São Jorge serve para lembrar ao mundo uma ideia fundamental: a de que o bem, em última análise, triunfa sobre o mal. A luta contra o mal é uma constante na história da humanidade. É uma batalha que não podemos vencer sozinhos. São Jorge foi capaz de matar o dragão porque Deus agiu nele e através dele. Com Cristo, o mal nunca terá a última palavra.

Conheça a poderosa oração de São Jorge

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meu inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo.

São Jorge Rogai por Nós.

Leia também: oração do Credo