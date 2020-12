Oração a Santa Bárbara para alcançar uma graça

Santa Bárbara foi uma das primeiras mártires cristãs que viveu na Grécia. Ela se converteu ao cristianismo e demonstrou grande coragem ao recusar a renunciar à fé. Que grande exemplo de dedicação a Deus! Junte-se à oração a Santa Bárbara para pedir a intercessão e alcançar uma graça. Seu dia é celebrado em 4 de dezembro.

Oração a Santa Bárbara

Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado para que possa enfrentar de fronte erguidas e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida, para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, criador do céu, da terra e da natureza: este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Santa Bárbara, rogai por nós.

Oração para uma graça

Minha querida Santa Bárbara, a senhora das lutas, dos relâmpagos e das tempestades, muitas vezes voltei-me para ti. Faço essas orações porque tenho um propósito e conto com o seu apoio. Muitos consideram isso uma meta impossível, mas para você, não há nada que não possa ser alcançado na vida. Pelo mesmo motivo, tenho certeza que posso contar com a senhora do raio para a realização de tudo que peço neste momento da minha vida.

Amém!

Por que rezar a Santa Bárbara?

Santa Bárbara é a padroeira dos armeiros, artilheiros e da Marinha. Ela também é a padroeira de matemáticos e arquitetos, então você pode pedir sua intercessão se trabalhar em uma dessas áreas. Santa Bárbara também é um dos Quatorze Santos Auxiliares, um grupo de quatorze santos cuja intercessão costuma ser muito eficaz na proteção contra doenças. Muitas pessoas também buscam a intercessão de Santa Bárbara para proteção contra incêndios e explosões. Ela também é uma grande santa a quem recorrer para orar se você precisar de coragem para manter sua fé em meio à perseguição. Você pode, é claro, rezar a Novena de Santa Bárbara para qualquer intenção!

