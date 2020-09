No catolicismo, a data dos santos é celebrada no dia 26 de setembro. Já nas religiões de matrizes africanas, as festividades são no dia 27 de setembro. Na Igreja Ortodoxa são celebrados no dia 1 de novembro e também em 1 de julho pelos ortodoxos gregos. Seja qual for sua crença, a oração pelos santos pode ser feita em qualquer dia.

Nascidos na Arábia, os irmãos Cosme e Damião – que viveram na Ásia Menor – dedicaram a vida para curar pessoas e animais sem cobrar dinheiro. Daí o apelido de anargiro (palavra grega que significa “sem prata”, “sem dinheiro”). Morreram por volta do ano 300 d.C. degolados, vítimas de uma perseguição do imperador romano Deocleciano. A seguir, aprenda a oração de São Cosme e Damião para atrair bençãos, graças e curar doentes.

No catolicismo, a data dos santos é celebrada no dia 26 de setembro. Já nas religiões de matrizes africanas, as festividades são no dia 27 de setembro. Na Igreja Ortodoxa são celebrados no dia 1 de novembro e também em 1 de julho pelos ortodoxos gregos. Seja qual for sua crença, a oração pelos santos pode ser feita em qualquer dia.

Conheça a história dos santos irmãos Comes e Damião e entenda porque ganhamo doces na data

Oração de São Cosme e Damião

Ó gloriosos mártires de Cristo,

Santos Cosme e Damião,

vocês deram suas vidas pelo amor de Deus,

beneficiando seus semelhantes

e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal.

Você nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas

e a amar o nosso próximo como a nós mesmos,

professando sempre,

e sem medo,

a religião de Jesus.

Aumentando entre a população fiel muitos milagres,

tu és realmente glorioso.

Por meio de sua intercessão,

que traz a libertação desses milagres,

oramos a vós por sua ajuda em todas as coisas.

Que o seu patrocínio nunca esteja longe de nós na doença de nosso corpo e alma.

Ó grandes protetores,

Santos Cosme e Damião,

ajudem-nos com o seu amor e libertem-nos de todos os males.

Amém.

Oração de São Cosme e Damião por uma graça

Amados São Cosme e São Damião,

Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso

Peço-vos a vossa bênção e o vosso amor.

Com o vossa capacidade de renovar e regenerar,

Com o poder de anular qualquer efeito negativo

De causas decorrentes

Do passado e do presente,

Imploro pela perfeita reparação

Do meu corpo e

(Diga o nome dos seus familiares).

Agora e sempre,

peço que a luz dos santos gémeos

vibre no meu coração,

que renove a energia do meu lar,

dia após dia,

e que me traga paz, saúde e tranquilidade.

Assim seja,

Salve São Cosme e São Damião,

Ámen.

Oração pela cura de um doente

Ó gloriosos santos Cosme e Damião, com a humildade e a confiança de devotados filhos, inclinamo-nos com confiança perante as vossas imagens para implorar a vossa poderosa ajuda. A pena que sempre usaste para com os sofredores encoraja-nos a recomendar calorosamente ao nosso pobre doente … Devolva-lhe a saúde. Uma única palavra sua pode lhe trazer alívio e pode obter a tão desejada graça do Senhor. Bem-vindo, gentilmente, nossas petições e ouça-nos. Glória ao Pai …

Ó corajosos mártires, conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos seus irmãos, temos plena confiança para obter por meio de vós a graça que vos pedimos. A Palestina, beneficiando a todos e curando os enfermos, certamente não poderá rejeitar nossos gemidos, se nossas orações forem confirmadas por sua intercessão. Rogai ao Senhor pelos enfermos que vos recomendamos e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade sofredora. Glória ao Pai…

Ó poderosos santos, o vosso coração, sempre inflamado com aquele fogo sagrado que o Redentor veio trazer à terra para a salvação da humanidade, nunca mandou de volta sem consolo aqueles que recorreram a vós com fé nas tribulações da vida. Seremos os únicos excluídos de seus benefícios? É verdade que não merecemos. Mas, porque o seu poder com Deus é grande, temos certeza de que não ficaremos desapontados com nossas esperanças. Portanto, bendiga o nosso enfermo, como um dia Jesus abençoou os infelizes que imploravam por socorro e, com a saúde do espírito, logo devolveu-lhe a do corpo. Esta será mais uma prova da sua inesgotável caridade, mais um título para o nosso profundo e sincero agradecimento. Glória ao Pai …