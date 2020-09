O Brasil, apesar de laico, possui devotos de diversas religiões. Isso porque o país é caracterizado pelo sincretismo religioso, em especial pela confluência entre o catolicismo, as religiões de matriz africana e as tradições indígenas. Assim, no dia 26 (para os católicos) e 27 de setembro (para umbandistas e candomblecistas), comemora-se o Dia de Cosme e Damião.

Quem foram Cosme e Damião?

Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos que possuíam o dom da cura e da medicina. Com isso, ficaram conhecidos por prestar assistência médica aos pobres e aos animais sem custo. Por esse motivo, hoje consideram-se os santos protetores dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos.

No entanto, por conta das festividades da Umbanda, como a distribuição de doces e refrigerantes, e a representação de orixás infantis, os irmãos ficaram conhecidos também como protetores das crianças. Além disso, em ambas as religiões, Cosme e Damião também são os guardiões de irmãos gêmeos.

Embora não sejam as mesmas figuras na Umbanda e no Catolicismo, suas histórias são muito parecidas. Daí o sincretismo.

Oração de São Cosme e Damião para Proteção

“São Cosme e Damião, vós que dedicares as vossas vidas e o vosso tempo à cura do corpo e da alma. Vós que trabalhastes pelo próximo sem exigir nada em troca, além de sua gratidão.

Peço-vos que iluminem aos médicos, enfermeiros e farmacêuticos, para que tenham a luz do vosso amor em seus corações e para que trabalhem no amor de Deus pelas enfermidades do homem.

Que vosso amor ilumine a todos os corações, para que todos os homens trabalhem em função de sua fé. Que sua inocência e simplicidade protejam sempre a todas as crianças deste mundo. Eu lhes peço ainda, São Cosme e Damião que a sua proteção guie o meu coração.

Que conserve-o sincero e paciente, para que eu saiba ajudar, espalhar o meu amor e auxiliar no zelo pelo futuro das nossas crianças. São Cosme e Damião rogai por mim, por nós e pelos pequeninos”.

A História de São Cosme e Damião no Catolicismo

Cosme e Damião nasceram por volta de 260 d.C, na cidade de Egéia, na Arábia, e eram os filhos gêmeos de uma família nobre. Sua mãe, Teodata, ensinou a eles tudo sobre Jesus Cristo, de tal modo que a devoção tornou-se o centro de suas vidas.

Ainda jovens, os irmãos foram estudar na Síria, grande centro de formação na época. Lá se especializaram nas ciências e na medicina, áreas nas quais passaram a atuar de forma exitosa.

Com isso, decidiram espalhar os ensinamentos de Jesus por meio de suas competências médicas. Dessa forma, eles atendiam e curavam pessoas enfermas e animais feridos de forma gratuita. Através de seus atendimentos, pregavam o evangelho sem nenhuma imposição, mas sim, com o exemplo de compaixão, empatia e amor.

Todavia, o Imperador romano Diocleciano, havia lançado uma grande perseguição aos cristãos na época. Por esse motivo, Cosme e Damião foram presos, acusados de feitiçaria e de pregar uma religião proibida.

Dessa forma, os irmãos foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas. No entanto, eles não morreram. Diocleciano ordenou então que fossem queimados em praça pública. Novamente foi em vão. Os soldados, por sua vez, decidiram afogá-los, mas eles foram salvos por anjos. Por fim, o imperador optou por decapitá-los.

Assim, os pacientes dos jovens médicos, os sepultaram como agradecimento pela cura. Anos mais tarde, seus restos mortais foram transferidos para uma igreja construída em sua homenagem pelo Papa Felix IV, em Roma, na Basílica do Fórum. Até hoje, Cosme e Damião são venerados como santos mártires por morrerem por testemunharem sua fé em Jesus Cristo.

A Simbologia de Cosme e Damião na Umbanda

Na época da escravatura no Brasil, os escravos africanos em busca de uma maneira de cultuar seus deuses e orixás, sem serem punidos, criaram uma maneira inteligente de enganar os senhores de engenho. Dessa forma, eles invocavam seus deuses com o nome dos santos católicos. Assim, os negros bantos identificaram São Cosme e Damião como Ibejis ou Erês, em um sincretismo religioso.

De acordo com a umbandista Clarissa Bones, os Ibejis ou Erês são divindades gêmeas e infantis, por isso a representação dos irmãos santos. Assim, eles trabalham incorporando nos médiuns atuando na saúde, limpeza espiritual, aconselhamento familiar além de serem muito alegres e arteiros.

Em algumas tradições Cosme e Damião são os filhos gêmeos de Xangô e Iansã, irmãos de Dou, Alaba, Crispim, Crispiano e Talabi. Representam pureza, inocência e bondade.

Com isso, os umbandistas realizam uma grande cerimônia dedicada a eles no 27 de setembro. Durante a festividade, se servem comidas como caruru, vatapá, bolinhos, doces e balas às entidades e frequentadores dos terreiros. Para eles, também são acessas velas rosa e azul claro.

Desse modo, o costume de distribuir doces e comidas às crianças no Dia de São Cosme e Damião, vem da Umbanda e do Candomblé.

Agora que você já conhece a história e o simbolismo dos santos gêmeos, aproveite as boas energias e faça a oração a seguir.

Simpatia de São Cosme e Damião

Sabemos que serem médicos, a especialidade dos irmãos sempre foi a cura. Por essa razão, vamos te apresentar uma simpatia . Sendo assim, se você está passando por alguma enfermidade ou algum familiar está doente, faça essa simpatia para Cosmo e Damião.

Em primeiro lugar, peça aos santos gêmeos a graça de cura de doenças. Faça um bolo em homenagem aos santos, com toda a fé e respeito. Quando o bolo estiver pronto e frio, enfeite ele.

Posteriormente, entregue a Cosme e Damião em um jardim ou praça acompanhado de duas garrafinhas de refrigerante, e duas velinhas pequenas (uma rosa e uma azul).

Acenda as velas com cuidado para não provocar incêndios. Ofereça tudo aos irmãos santos e peça a graça da cura da doença específica. Por fim, siga sem olhar para trás.

Em casos de cirurgias e procedimentos de risco, você pode pedir a intercessão de Cosme e Damião aos médicos e enfermeiros encarregados. Você verá como ela é milagrosa!