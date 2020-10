Aprenda a oração de São Francisco de Assis , considerado protetor dos animais e dos pobres, e padroeiro da ecologia. A igreja católica comemora seu dia em 4 de outubro. A seguir, conheça a história do santo e veja a oração para pedir proteção para si e para os bichos.

Quem foi São Francisco de Assis?

Nascido na Úmbria (perto de Assis), Itália, em 1182, Francisco Bernardone era filho de um rico comerciante de tecidos, teve uma adolescência fútil, vivendo na companhia de boêmios e, por isso, aos 20 anos, foi aprisionado. Depois de liberto, gradativamente foi sentindo desinteresse pela vida mundana, converteu-se e abraçou a pobreza de vida.

Por ser um jovem de alma sensível, cheio de amor aos pobres e a Deus, soube ver o rosto de Deus espelhado na natureza, não apenas nos animais, mas em tudo que Deus criou.

Há muitas histórias de São Francisco com os animais. Uma das histórias sobre o Santo diz que bandos de andorinhas o seguiam continuamente formando uma cruz e que, em uma ocasião, na qual ele ia pregar em Alvino, disse: “Irmãs andorinhas, agora eu tenho que falar comigo.”

Oração de São Francisco de Assis

Senhor! Fazei de mim um instrumento da vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor.

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.

Onde houver discórdia, que eu leve a união.

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade.

Onde houver desespero, que eu leve a esperança.

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando que se recebe.

É perdoando que se é perdoado.

E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.

Frases do santo padroeiro dos animais, pobres e doentes

“E se por esse motivo tiver de suportar perseguições da parte de alguém, que então o ame ainda mais por amor de Deus.”

“Ao servo de Deus nada deve desagradar senão o pecado.”

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, em breve estarás fazendo o impossível.”

“Onde a pobreza se une à alegria, não há cobiça nem avareza.”

“Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a Morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal! Felizes os que ela achar conformes à Tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal!” (O cântico do Irmão Sol)

Oração de São Francisco por um animal doente

Glorioso São Francisco,

Santo da simplicidade, do amor e da alegria.

No céu contemplais as perfeições infinitas de Deus.

Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade.

Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais.

Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre fostes tão amigo dele.

E inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados.

Meu Amado São Chiquinho, coloque suas mãos sobre este Anjo (nome do animal) que precisa de ti!

Sabedora do seu Amor atendei ao nosso pedido.

São Francisco de Assis, rogai por nós.

Amém.