Oração de São José do dia 1º de maio para conseguir emprego

O dia 1º de maio é a festa de São José Operário, celebrada também como Dia Internacional do Trabalhador e como Dia do Trabalhador em muitos países. Então, rezemos a oração de São José por todos os trabalhadores e também por aqueles que buscam conseguir um emprego e prosperidade financeira.

Oração de São José para Emprego

"Querido São José, o Senhor mesmo já se deparou com a responsabilidade de prover as necessidades da vida de Jesus e Maria. Olhe para mim com compaixão paternal em minha ansiedade com minha atual incapacidade de sustentar minha família. Por favor, ajude-me a encontrar um emprego em breve, para que este grande fardo de preocupação seja tirado do meu coração e eu possa prover para aqueles que Deus confiou aos meus cuidados. Ajuda-me a guardar-me do desânimo, para que eu saia desta situação espiritualmente enriquecido e com maiores bênçãos de Deus. Amém".

Pai Nosso que estais nos Céus,

santificado seja o vosso Nome,

venha a nós o vosso Reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do Mal.

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Amém.

Lembre-se: em 1º de maio e em todos os outros dias do ano, São José é o exemplo perfeito de trabalhador e provedor. Aprenda a novena de São José.

Por que rezar a a São José para encontrar um emprego?

São José é visto na Sagrada Tradição e nestes exemplos da Escritura como um homem bom e honrado, um humilde carpinteiro dedicado à sua Sagrada Família, à nossa Mãe Santíssima e ao seu filho adotivo Jesus. Ele faleceu quando Jesus era jovem, antes de Nosso Senhor iniciar Seu ministério terreno.

Ele também é conhecido como o santo padroeiro de inúmeras pessoas e profissões, incluindo nascituros, pais, imigrantes, trabalhadores, carpinteiros e engenheiros civis, para citar apenas alguns. Ele também é o santo padroeiro contra a dúvida e a hesitação e da morte feliz. No século XIX, o Beato Papa Pio IX proclamou São José Patrono e Protetor da Igreja Universal.

O santo São Bernardo, do século 12, disse uma vez sobre o grande poder de São José como intercessor, que “foi concedido a ele o poder de nos ajudar em todo tipo de necessidade e de defender todos os que recorrem a ele com disposições piedosas”.

Santa Teresa de Ávila concordou com esta opinião no século 16, quando escreveu em sua Autobiografia que Nosso Senhor deu poder a outros santos para nos ajudar com necessidades específicas, mas que Ele deu a São José o poder de nos ajudar com todas elas. São José a ajudou em algumas situações difíceis, como curá-la de uma paralisia; e com sua ajuda ela fundou mais de 20 conventos!

Peça a São José que interceda para que você encontre um trabalho que possa sustentá-lo adequadamente financeiramente ou que sustente adequadamente você e aqueles que dependem de você.

Você também pode rezar esta oração por alguém que você conhece e que está tentando encontrar um emprego.

+ Veja outras orações para conseguir um emprego