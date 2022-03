Oração depois da comunhão: 3 preces após receber a comunhão

A comunhão é um dos rituais mais importantes da Igreja Católica, por simboliza o corpo e o sangue de cristo, e um momento de encontro com o altíssimo. A seguir, aprenda a oração depois da comunhão e o significado da Eucaristia para os cristãos.

Oração depois da comunhão

Alma de Cristo, santifica-me;

Corpo de Cristo, salva-me;

Sangue de Cristo, inebria-me;

Água do lado de Cristo, lava-me;

Paixão de Cristo, fortalece-me;

Ó bom Jesus ouve-me;

Dentro de suas feridas me esconda;

separado de você, deixe-me nunca ser;

Do maligno me proteja;

Na hora da minha morte, me chame;

E perto de você me lance; Que com seus santos,

eu possa estar te louvando para todo o sempre.

Oração de São Tomás Aquino depois da comunhão

Nesta oração abaixo de São Tomás de Aquino depois da Comunhão, sentimos seu desejo ardente pelo poder purificador da alma da Eucaristia. Ele disse uma vez que “neste Sacramento os pecados são expurgados, as forças renovadas e a mente fortalecida com generosos dons espirituais”.

“Dou-te graças, Senhor, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, por teres-te agradado, não por mérito meu, mas somente por Tua grande misericórdia, alimentar-me, pecador, e Teu indigno servo, com o precioso Corpo e Sangue de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo para que esta Santa Comunhão não seja para meu julgamento e condenação, mas para meu perdão e salvação. Que esta Santa Comunhão seja para mim uma armadura de fé e um escudo de boa vontade, uma purificação de todos os vícios e uma erradicação de todos os desejos malignos. Que aumente o amor e a paciência, a humildade e a obediência, e todas as virtudes. Que seja uma defesa firme contra os desígnios malignos de todos os meus inimigos visíveis e invisíveis, um perfeito silêncio de todos os desejos da alma e do corpo. Que esta Santa Comunhão traga uma união perfeita com você, o único Deus verdadeiro, e, finalmente, permita-me alcançar a bem-aventurança eterna quando Tu me chamares. Eu oro para que você me traga, um pecador, para a festa indescritível onde você, com seu Filho e o Espírito Santo, é para seus santos a verdadeira luz, plena bem-aventurança, alegria eterna e felicidade perfeita. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém”.

Oração após a Eucaristia

Jesus, meu Salvador e Redentor,

eu vos agradeço porque tu veio ao meu coração.

Creio que estás verdadeiramente em mim com

o teu Corpo, Sangue, alma e divindade e,

humilhado pelo meu nada, adoro-te como

meu Deus e meu Senhor.

Eu vos ofereço todo meu amor,

meu respeito e meu louvor como

reparação pelos pecados, ofensas e

feridas que ainda vos afligem.

Ajude meus parentes, amigos e inimigos;

libertar as santas almas do Purgatório;

fortalece os sacerdotes e a santa Igreja;

remova toda discórdia de nossas

famílias; consola a dor de quem sofre

no corpo e no espírito. Amém.

O que é a comunhão?

Um dos sete sacramentos da Igreja Católica, a Eucaristia é um ritual em que, segundo a teologia católica, o pão e o vinho abençoados por um sacerdote tornam-se realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Tal é o seu papel central no catolicismo, que tem sido chamado de “ fonte e ápice de toda a vida cristã ”.

O rito tem origem direta na Última Ceia de Jesus, quando este ofereceu a seus discípulos pão e vinho, uma representação de seu próprio corpo e sangue oferecidos para a salvação dos homens. Uma oferta que se repete, pontualmente todos os dias, em todas as santas missas celebradas no mundo, quando o padre oferece pão e vinho a Deus em memória de Jesus.

“Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: “Tomai e comei; este é o meu corpo.” Então ele tomou um cálice e, tendo dado graças, deu-lho, dizendo: “Bebam dele, todos vocês. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. (Mt 26:26-28).”

O relato de quando Jesus instituiu esta ordenança da comunhão é dado em Mateus 26:26-29 , Marcos 14:22-25 , Lucas 22:19-20 e 1 Coríntios 11:24-26 .

Leia também

6 orações católicas poderosas que trazem respostas