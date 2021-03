Oração do dia: comece sua segunda-feira com determinação

Mais uma semana se inicia, e para que o decorrer do seu dia seja abençoado por Deus, faça a oração do dia de hoje, 1 de março. Comece sua segunda com determinação, pedindo ao Senhor que trilhe os seus caminhos e te afaste de todo o mal.

Oração do dia 1 de março

Senhor Deus todo poderoso, criador dos céus, da terra e de tudo que nela existe, venho a ti neste momento com o coração contrito. Pois os problemas tem sido vários, as aflições tem me cercado e muitas vezes me sinto sem saber o que fazer. Porém, eu quero te pedir que nesta nova semana, a minha vida seja diferente, que eu tenha paz na alma e alegria no coração. Tenho certeza que se estiver comigo, não só o dia de hoje, mas todos os meus dias serão especiais e cheios de boas surpresas. Peço que coloque em mim determinação para não desistir no meio do caminho, e para ter fé que depois da tempestade a bonança virá.

Que nesta oração do dia, o Senhor venha colocar força dentro de mim e ânimo para enfrentar tudo e todos. Que mesmo que os problemas me cerquem, o teu amor me ensine a enfrentar tudo com sabedoria e graça. Pois preciso sempre do teu Espírito Santo me conduzindo, me guiando e me instruindo. Declaro através da oração do dia, que a paz me cercará, que o amor me acompanhará e que o Senhor ao meu lado caminhará. Amém!

Mensagem do dia:

“Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu”. Romanos 5:3-5

Leia também: