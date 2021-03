Oração do dia (02/03): comece sua terça-feira com fé

Para um dia abençoado e cheio de alegria, comece sua terça-feira fazendo a oração do dia. Peça ao pai que lhe conceda fé e proteção para que nada venha te parar, nada venha te entristecer e a alegria faça parte do seu dia. Todos os dias, tire um tempo para falar com Deus, agradecer pela vida e pedir proteção para você e toda sua casa.

Oração do dia 2 de março

Pai santo, pai de amor, com alegria venho a tua presença neste momento, clamando pela sua graça em minha vida. Não quero dar nenhum passo, se o Senhor não estiver me direcionando. Não quero tomar nenhum decisão se o teu Espírito Santo não estiver me conduzindo e dando proteção. Porque sei que todos os dias acontecem coisas que não estávamos planejando, mas se o meu Deus, que sabe de todas as coisas, com amor e graça me guiar, posso ir onde for, que me sentirei seguro e protegido por ti.

Na oração do dia de hoje, quero pedir ao Senhor que aumente a fé em meu coração. Pois sei que sem a fé não posso enfrentar as lutas diárias da vida, e sem ela posso desfalecer e parar no meio do caminho. Por isso rogo que a tua misericórdia, que tem me alcançado durante todos esses anos, não me deixe por nenhum segundo. Quero todos os dias viver sentindo o teu amor ao meu lado, sabendo que escuta o meu clamor e sempre ouve a minha oração. Sou grato por teu amor, e por ser o meu Deus, aquele que nunca abandonou e nunca deixará um filho desamparado. Fique comigo hoje e sempre. Amém!

Mensagem do dia:

“Jesus respondeu: “Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e assim será feito”. Mateus 21:21

