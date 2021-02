Oração do dia 24/02: para uma quarta-feira de livramentos

Deseja uma dia abençoado e sem maiores complicações? Então, tire um curto período da sua manhã para falar com Deus. Quando conversamos com o pai, temos a liberdade de expressar tudo aquilo que sentimos. Por isso, neste momento leia a oração do dia, e sinta Deus ao seu lado ouvindo cada palavra de sua boca.

Oração do dia, 24 de fevereiro

Pai Santo, pai de amor, venho de todo o meu coração te pedir perdão, pois não tenho sido o filho que o Senhor Deus merece. Muitas vezes erro e me sinto perdido no meio da multidão. Mas eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia, de amor e de graça. Por isso Deus, venha sobre a minha vida, retire de mim tudo aquilo que não te agrada e me faça ser melhor. Tenho andado temeroso com as adversidades da vida, mas eu sei que o Deus no qual eu confio, não me deixa desamparado. Rogo ao Senhor que esteja sempre comigo me livrando de todo o mal, de toda maldade e tudo aquilo que tramam contra mim.

Com teu infinito amor, peço que neste dia, 24 de fevereiro de 2021, o seu amor venha inundar a minha vida. Que onde eu colocar a planta do meu pé eu venha conquistar e sentir tua paz em mim. Mesmo não sendo merecedor, habite em mim 24 horas, não te afastes de mim Senhor. E somente assim, eu serei coberto pelas suas assas de amor, de paz, de graça e de misericórdia. Assim como peço pela minha vida, clamo a ti pela vida de minha família, esteja com cada um deles Senhor. Livrando do mal, cuidando e dando graça, seja onde for que estiverem, que a tua mão poderoso esteja com eles dando proteção. Desde já agradeço de todo meu coração. Amém!

Mensagem do dia:

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei”. Salmos 91:1-2

Leia também: