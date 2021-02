Oração do dia 25/02: comece sua quinta-feira com proteção

Qual de nós não levantamos pela manhã já pensando em todas as dificuldades que enfrentaremos ao longo do dia? Embora isso seja normal, não é saudável para sua mente, pois se preocupar com o que não podemos intervir, de nada serve. Por isso, ao levantar pela manhã, antes mesmo de sair de casa ou de começar seus afazeres, tire um tempo para falar com Deus. E ao falar com Ele, entregue todas as suas preocupações e tudo aquilo que te aflige, pois se tem alguém que pode te ajudar é o Senhor. Faça neste momento a Oração do dia:

Oração do dia 25 de fevereiro

Senhor meu Deus, tantos problemas tem me assolado e a preocupação tem sido meu único pensamento. Vivo os meus dias aflito e sem saber como será o meu amanhã, sem conseguir descansar durante toda a noite. Sei que qualquer outra atitude que eu tome não me ajudará, se não colocar tudo que me preocupa em suas mãos. Eu como ser humano não consigo resolver, mas tenho fé que o meu Deus, o todo poderoso, criador do céus e da terra, entrará com providência em minha vida. Peço que ao colocar todas as dificuldades em suas mãos, que a paz volte a habitar em meu coração.

Que através desta oração do dia, 25 de fevereiro de 2021, minha vida venha ser diferente dos últimos dias. Pois mesmo sem saber o que acontecerá, tenho esperança em sua palavra, na qual diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Assim tenho fé, que meu dia de hoje será especial, será diferente e cheio de alegria e paz. Pois onde habita o teu Espírito Santo, a tristeza e a aflição não podem reinar. Desde já agradeço e já posso sentir meu coração mais leve e tranquilo. Obrigada por tudo que é, e por tudo que faz em minha vida, venha com a tua paz sobre mim, não só hoje mas para todo sempre. Amém!

Mensagem do dia:

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus”. Filipenses 4:6-7

