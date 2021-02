Oração do dia 26/02: comece sua sexta-feira com esperança

A oração do dia 26/02 é uma maneira maravilhosa de concentrar seu tempo e atenção em buscar o plano de Deus para começar sua sexta-feira. Quer você precise de encorajamento, paz, força ou descanso, Deus pode encontrá-lo de uma maneira muito real e presente quando você se apresenta a Ele com um coração humilde.

Aqui está nossa oração do dia para começar sua jornada na presença de Deus.

Oração do dia 26 de fevereiro

Pai santo, pai todo poderoso, neste momento venho a ti Senhor, pedir que mude e transforme a minha vida. Sei que tenho sido falho, muitas vezes egoísta e deixado de me preocupar com minha vida espiritual. Mas neste dia peço que venha me direcionar, me afastar de tudo que não te agrada e me aproximar de tudo aquilo que é bom para minha alma. Sou grato a ti, por todos os dias me conceder o seu infinito amor e estende-lo para com toda minha família. Não permita Deus que as lutas diárias venham me afastar de ti, pois sei que somente o Senhor tem a paz de que preciso.

Na oração do dia de hoje, 26 de fevereiro, não quero te pedir por bens materiais ou por riquezas, pois tudo isso o Senhor concede no momento certo. Mas peço a ti que nunca afaste sua presença de mim, pois o mundo pode me abandonar, mas se o Senhor estiver comigo, seguro eu sempre estarei. Meu porto seguro, meu refúgio, meu bem maior, fique sempre ao meu lado e me guiando para o caminho da luz. Obrigada pela vida, pela paz, e por seu amor incondicional. Desde já agradeço de todo o meu coração. Amém!

Mensagem do dia:

“Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês; ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam”! Isaías 30:18

