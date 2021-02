Oração do dia 28/02: comece seu domingo com amor e paz

Na oração do dia de hoje, vamos pedir ao Senhor para que o seu amor nos acompanhe em todos os momentos de nossas vidas. Pois quando o Senhor faz parte do nosso dia a dia, vemos que nada pode nos abalar. Pois nossa força para continuar a caminhada vem de Deus e é Ele com sua infinita graça que nos mantém de pé. Para um domingo de paz, amor e alegria no coração, dedique alguns minutos para falar com o Senhor Deus.

Oração do dia

Senhor, pai de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, venho a ti neste momento primeiro para agradecer pela vida e por tudo que tens feito. Sei que ao longo dos dias muitas vezes me sinto fraco e a caminhada se torna mais difícil. Porém, nesta oração eu quero te pedir que me dê forças para não desistir e sempre ao teu lado permanecer. Pois, enquanto estiveres comigo, sendo meu guia, meu protetor e colocando seu amor em mim, terei paz para continuar vivendo dia após dia.

Na oração do dia de hoje, 28 de fevereiro de 2021, eu não quero te pedir por riquezas Senhor. Quero te pedir que coloque em meu coração o seu amor e tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para mina vida. Não quero me afastar dos seus planos, não quero tomar decisões que não sejam corretas. Quero seguir no teu caminho e sempre na tua direção, porque o melhor caminho para estar sempre será o seu. Desde já agradeço por ouvir a minha oração e continue comigo em todo o tempo. Amém!

Mensagem do dia:

“Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti; cantem sempre de alegria! Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo; o teu favor o protege como um escudo”. Salmos 5:11-12

