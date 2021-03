Oração do dia para proteção nessa quarta-feira (03/03/2021)

Faça neste momento a oração do dia, fale com Deus e peça que a proteção dele esteja com você em todo o tempo. Saiba que o poder da oração na nossa vida é muito grande. E aquele que com fé pede ao Senhor, Ele ouve e atende cada um dos seus filhos. Veja o oração desta quarta-feira:

Oração do dia

Deus todo poderoso, criador do céus, da terra e do mar, neste momento venho em tua presença de todo o meu coração. Sei que não sou merecedor da sua graça e da sua misericórdia, mas sou totalmente dependente do seu poder. Necessito que a tua mão santa e protetora guie a minha vida e me conduza ao caminho certo, o caminho da luz. Que o meu dia de hoje, seja melhor do que o de ontem, e que eu sinta o seu amor comigo em todo o tempo.

Peço que escute a minha oração do dia e derrame a sua graça sobre mim. Se as lutas e as tribulações do dia tentarem me cercar, sei que o teu poder me protegerá. Pois o seu infinito amor vai além de todo o mundo, e ele dura para todo o sempre. Não me desampare em nenhum momento pai, porque sei que se me acompanhares, grande será a minha vitória. Esteja comigo desde o acordar, até o meu deitar, e que assim como eu, toda a minha família seja protegida pelo seu infinito poder. Já agradeço de todo o meu coração por ouvir a minha oração, esteja comigo até o fim. Amém!

Pai Nosso

Pai Nosso que estais nos Céus,

santificado seja o vosso Nome,

venha a nós o vosso Reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do Mal.

Para que serve a oração do dia?

Deus ouve a sua oração em todos os momentos, basta falar com ele de todo o seu coração. Pois o nosso Deus conhece todos os nossos pensamentos e sentimentos, mas ele quer ouvir de cada um de nós o que realmente precisamos. Assim, quando tiramos um tempo para falar com o pai, ele ouve nossas palavras e atende o nosso clamor. Se você tem buscado dias abençoados e mais tranquilos, não deixe de fazer todos os dias a sua oração diária.

