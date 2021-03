Oração do dia para iniciar bem sua quinta-feira (04/04/2021)

Comece sua quinta-feira pedindo ao Senhor que seu dia seja abençoado. Ao falar com Deus, coloque todas as suas preocupações nas mãos do Senhor e peça que ele te guie em todos os momentos. Saiba que não importa a hora, Deus sempre estará ouvindo o seu clamor e te ajudando. Faça a oração do dia de hoje:

Oração do dia

Pai santo, pai de amor, o todo poderoso que sempre ao meu lado está. Sei que não mereço seu infinito amor e que se não fosse sua graça eu nada seria. Peço a ti Senhor, que o meu dia seja abençoado, que o teu Espírito Santo me conduza com sabedoria. Que onde eu estiver, a sua misericórdia esteja comigo e que eu não desista no meio do caminho. Porque sei que a caminhada não é fácil, nunca foi e nunca será. Mas se comigo o Deus todo poderoso estiver, tenho fé que todos os dias terei paz em meu coração.

Se a tua mão me guiar, estarei seguro em todo o decorrer do meu dia. Mas além disso, peço que a tua palavra, que o teu amor e a tua graça esteja sempre em mim. Para iniciar bem a minha quinta-feira, entrego em tuas mãos a minha vida. E que através da oração do dia, eu tenha uma semana abençoada, não somente eu mas também toda a minha família. Fique comigo pai, em todos os momentos, hoje e sempre. Amém!

Mensagem do dia – Bíblia

“Então o povo respondeu: “Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deu­ses! Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daque­la terra de escravidão, e realizou aquelas gran­des maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos”. Josué 24:16-17

