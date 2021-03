Oração do dia para livramento nesta sexta-feira (05/03/2021)

Comece seu dia pedindo ao Senhor por proteção, por livramento e por graça, pois assim todo o decorrer do seu dia será abençoado. Faça neste momento a oração do dia e saiba que sem Deus, não podemos fazer absolutamente nada. Pois é através do amor de Deus que todos os dias levantamos da cama e vivemos nossas vidas. Veja a oração desta sexta-feira:

Oração do dia

Deus, antes de qualquer coisa quero agradece-lo pela sua graça e por seu amor em minha vida. Sei que mesmo sem merecer, todos os dias me protege e me guarda das aflições do mundo. Também sei que se não fosse o teu amor por mim, eu não teria chegado até aqui. Por isso pai, te peço que não me deixes desamparado e que não se afaste de mim. Peço que guie os meus caminhos e me livre de todo o mal e de tudo que possa me fazer sofrer.

Através da minha oração do dia, eu rogo que o teu Espírito Santo me conduza com sabedoria e verdade. Que todos ao meu redor, vejam que ao meu lado o todo poderoso está. Seja em casa, na rua, no trabalho ou em qualquer lugar, que eu sinta sua bondade transbordando em minha vida. Que minha sexta-feira seja abençoada pelas suas mãos pai, e que toda minha família esteja protegida com seu poder. Desde já agradeço pelo livramento e pelo seu amor. Amém!

Mensagem do dia

“Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações”. Salmos 34:17

Por que fazer a oração?

Todos os dias ao levantar pela manhã, não sabemos como será o decorrer dos nossos dias, mas uma certeza é que se Deus estiver conosco, o mal não nos atingirá. Por isso, dedique sempre um tempo de qualidade para fala com o Senhor e ler a sua palavra. Pois quando buscamos a Deus, ele se aproxima de nós e derrama ainda mais da sua graça sobre nossas vidas.

