Oração do dia para sábado – 06/03/2021

Comece seu dia agradecendo ao Senhor pela noite que passou, por mais uma vez ter levantado com vida. Temos motivo de sobra para ser grato ao pai pelas sua infinitas bondades. Faça a oração do dia com todo o seu coração e alma, pois Deus ama aqueles que são agradecidos pelo cuidado e pelo amor que ele tem por cada um. Para um final de semana tranquilo e esperançoso, fale com Deus neste momento e sinta a alegria do Senhor. Veja o oração deste sábado:

Oração do dia

Pai todo poderoso, dono do mundo, dono do meu coração, dono da paz e de todo o amor. Venho neste momento te agradecer por tudo que tens feito em minha vida. Pois se não fosse seu infinito amor, não teria e não seria nada neste mundo. Mas com a sua graça todos os dias levanto pela manhã com uma missão, ser melhor do que fui ontem. E é por tanta bondade que lhe agradeço neste momento, pois sei que se não tivesse sua misericórdia em minha vida, não teria paz no coração. Sou grato pela vida que me deu, pela família que me concedeu e acima de tudo, pela sua presença em meu ser.

Na oração do dia de hoje, sábado, peço que continue sendo o meu guia, o meu protetor e o meu bem mais precioso. Pois nada me adiantaria ter muito dinheiro, ter muitos bens materiais, e não ter seu amor em mim. Mais precioso pra mim é ter a sua graça em minha vida, pois é ela que me sustenta todos os dias de minha vida. Obrigada por tudo que fez por mim e por tudo que ainda fará, mesmo que eu não mereça, permaneça em mim para sempre. Te amo hoje, amanhã e eternamente, grato sou pela sua existência Senhor. Amém!

Mensagem do dia

“Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo; anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade”. Salmos 92:1-2

