Oração do dia para sua segunda-feira – 08/03/2021

Para começar bem seu dia, sem se preocupar com o que vai acontecer logo a frente, fale com Deus. Na oração do dia de hoje, peça ao Senhor que proteja todo o decorrer do seu dia. Peça ao pai, que esteja ao seu lado em todo o tempo e dando sabedoria para que você tenha um dia abençoado. Faça a oração para acalmar seu coração e colocar todas as preocupações nas mãos de Deus. Veja a oração do dia:

Oração do dia

Pai todo poderoso, aquele que deu a vida do seu único filho para me dar vida, aquele que nunca abandona um de seus filhos. A ti eu clamo neste momento Senhor, peço que venha lavar a minha alma, que cure o meu ser e guie os meus passos. Pois é do seu amor que eu preciso, é da sua graça que eu sou necessitado. Todos os dias, sei que novos desafios surgirão em minha vida, mas não deixe que o medo venha me travar. Pois eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para mim, cada sonho realizado será uma conquista para mim. Só não me deixes ficar longe da sua presença e que seu Espírito Santo, me conduza com sabedoria em tudo.

Assim quero começar minha segunda-feira, através desta oração do dia, quero pedir sua misericórdia sobre minha vida. Não só sobre mim pai, mas sobre toda a minha família, que o Senhor sempre esteja nos protegendo. Nos livrando de todo o mal, e nos conduzindo ao seu caminho, o caminho da graça, da paz e da luz. Obrigada por sempre ouvir minha oração, me amar e me aceitar como filho mesmo eu não merecendo. Que meu coração seja grato a ti pela vida, pelas bênçãos e por todos os livramentos. Não só no dia de hoje, mas para todo o sempre. Amém!

Mensagem do dia

Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês; ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam! Isaías 30:18

