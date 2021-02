Oração do dia para um poderosa proteção hoje (27/2)

Qual de nós todos os dias não precisamos enfrentar grandes barreiras e muitas vezes não conseguimos vencer todos os problemas diários? As aflições em nossas vidas são muitas, porém, nós temos o maior de todos ao nosso lado. O Senhor Deus é nosso general, e ele é quem peleja por nós e nos dá graça para não desistir no meio do caminho. Se tem sentindo suas forças indo embora, peça hoje mesmo que o Senhor Deus te fortaleça e te encha de poder para não desfalecer. Faça a oração do dia de hoje, para não desanimar e vencer todas as barreiras.

Oração do dia 27 de fevereiro

Deus todo poderoso, criador dos céus, da terra e de tudo que existe, venho a ti como filho e servo fiel que depende totalmente de ti. As afrontas contra a minha vida tem sido grandes, várias vezes me sinto sem ter o que fazer ou para quem pedir ajuda. Mas eu sei que ninguém pode me socorrer a não ser o meu único general, fiel e poderoso. O Senhor Deus é quem tem todo o poder nas mãos e quem pode me auxiliar nas aflições da vida. Sei que se estiver comigo, nenhuma barreira ficará no meu caminho, pois tu tens todo poder.

Nesta humilde oração do dia, 27 de fevereiro de 2021, peço pela sua misericórdia e sua graça sobre a minha vida e de toda a minha família. Pois se fosse para enfrentar qualquer coisa sem o Senhor ao meu lado eu não conseguiria, porém, se ao meu lado estiver, posso vencer todas as barreiras que se levantam em minha vida. Mesmo sem merecer, venha sobre a minha vida e me dê forças para não desistir, não desanimar e seguir até o fim no caminho da luz.

Mensagem do dia:

“Bendito seja o Senhor, a minha Rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador; é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos”. Salmos 144:1-2

Leia também: