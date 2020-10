Oração Maria Passa na Frente para ajuda em casos difíceis

A oração Maria Passa na Frente é conhecida por ajudar os devotos em casos difíceis e até impossíveis com muito sucesso. Quando surge um problema que não consegue resolver ou há uma pedra no caminho, a pessoa fala com fé: “Nossa Senhora passa na frente e resolve este problema ou e dê uma solução”. E como a “fé move montanhas” a solução vem.

Nossa Senhora é o símbolo da esperança – Maria é um sinal visível de que Deus eleva os humildes. Em tempos de tribulações, peça pela intercessão da Santa para alcançar a serenidade necessária para a vivência de novos desafios

Oração Maria passa na frente

Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos. Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações. A mãe vai na frente, e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que não podemos resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso! Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição! Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço: passa na frente! Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de haver te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis.

Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a tua proteção, rezando um Pai Nosso e Três Aves Marias. Amém!

Oração para Virgem Maria

O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém.”

Oração para os momentos difíceis

Senhora, vós conheceis como o nosso coração é assaltado por tantas dificuldades. Temos de lutar para conservar intacta a nossa fé, nesta hora em que são tantos os que não acreditam. Temos de lutar para conservar intacta a nossa pureza, nesta hora em que o mundo é uma gigantesca organização do mal. Temos de lutar para conservar vibrante o nosso entusiasmo, nesta hora em que os homens apenas se preocupam com os bens materiais. Para que a nossa fé se mantenha inquebrantável, sede vós a nossa defensora, ó Virgem Maria! Para que o mal não nos domine e para que não semeie ruínas incertezas em nossas almas, sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria! Para que os maus afetos não enfraqueçam as nossas forças e não destruam o nosso coração, sede nossa defesa, ó Virgem Maria! Para que conservemos intactos os nossos entusiasmos, Virgem Maria, sede vós o nosso alento!”