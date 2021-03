Aprenda a poderosa oração pela saúde

Deus deseja que sejamos saudáveis ​​em espírito, corpo e alma; portanto, podemos dizer que pedir cura não é contrariar a sua vontade. Se a vontade de Deus consistisse no princípio de que a doença deve prevalecer sobre a pessoa, os médicos e os remédios não teriam mais razão de ser, pois iriam contra a lógica do desígnio divino. Voltemos então a ele com fé, com a confiança de que ele ouvirá nossas palavras com a Oração pela saúde.

Oração pela saúde

Deus Todo-Poderoso, fonte de vida e remédio de todos os males, dá-me a segurança da tua presença para que só possa confiar em ti. Para isso, rodeado de seu amor e de sua força, que ele receba cura e salvação, de acordo com sua vontade.

Entre minhas dores, só você é minha força. Obrigado, Senhor, porque você está comigo. Um homem.

Oração por uma pessoa doente

Senhor Jesus, durante a tua vida na nossa terra mostraste o teu amor, foste movido pelo sofrimento e muitas vezes restauraste a saúde aos enfermos, levando alegria às suas famílias. O nosso querido… ..está (gravemente) doente, estamos perto dele com tudo o que é humanamente possível. Mas nos sentimos desamparados: a vida realmente não está em nossas mãos. Um homem. m sua misericórdia.

Oração pela saúde e cura física

Senhor Jesus, eu te adoro e te agradeço pela fé que me deste no batismo. Você é o Filho de Deus feito homem, você é o Salvador Messias. Neste momento, quero dizer-lhe como Pedro: “Não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que possamos ser salvos”. Eu te aceito, Senhor Jesus, em meu coração e em minha vida: eu quero que você seja seu Senhor absoluto. Perdoe meus pecados, como você perdoou os pecados do paralítico do Evangelho. Limpe-me com seu sangue divino. Eu coloco meu sofrimento e minha doença a seus pés. Cura-me, Senhor, pelo poder das tuas gloriosas feridas, pela tua cruz, pelo teu precioso sangue. Tu és o Bom Pastor e eu sou uma das ovelhas do teu rebanho: tem compaixão de mim. Tu és o Jesus que disse: “Pedi e ser-te-á dado”.

Senhor, o povo da Galileia veio colocar seus enfermos aos seus pés e Tu os curaste. Você é sempre o mesmo, você sempre tem o mesmo poder. Acredito que você pode me curar porque tem a mesma compaixão que teve pelos enfermos que conheceu, porque você é a ressurreição e a vida. Obrigado, Jesus, por tudo o que vais fazer: aceito o teu desígnio de amor para mim. Eu acredito que você vai me mostrar sua glória. Antes mesmo de saber como você vai intervir, agradeço e elogio. Um homem.

Oração para pedir paciência

Ó Senhor, paciente salvador, você aceitou o cálice amargo de sua paixão e morte como a vontade do pai. Ouça meu lamento, e seu exemplo me ajude a suportar meus sofrimentos para participar, pelo menos em parte, de sua paixão.

A paciência com que suportarei as minhas dores exprima a profunda gratidão do meu amor por vós, vós que sois o Cristo crucificado. Um homem.