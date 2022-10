As orações são uma maneira poderosa de se comunicar com Deus. Há momentos em que precisamos de ajuda para sair de uma crise financeira. Aprenda a oração de Santa Edwiges dos Endividados, Santa que ficou conhecida em todo o mundo como a mãe dos pobres e padroeira dos endividados, pois não negava a ninguém ajuda e proteção.

Oração de Santa Edwiges dos Endividados

A oração de Santa Edwiges pode trazer proteção neste momento.

Ó Santa Edwiges,

neste mundo a senhora rejeitou as honras da Corte,

sua pompa, luxo e prazeres,

e foi ficar com os pobres para ajudá-los

na miséria e miséria da vida.

Lá no céu, lance um olhar bondoso para nós, pobres mortais,

e obtenha para nós a graça (faça aqui seu pedido…) e a de viver na paz

e amizade de Deus.

Amém

V. Rogai por nós, Santa Edwiges!

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos:

Ó Deus, Tu ensinaste a Beata Edwiges a preferir,

de todo o coração,

a humilde estrada da Tua Cruz à pompa do mundo.

Por seus méritos e exemplo,

fazei que aprendamos a rejeitar as delícias efêmeras do mundo

e, abraçando a vossa cruz,

superemos as adversidades que virão.

Você que vive e reina, Um Deus,

para todo o sempre.

No final da oração, recite também o Credo.

Por que rezar a Santa Edwiges?

Santa Edwiges nasceu em 1174, Baviera, Alemanha. Desde muito jovem, o santo sempre se entregava à piedade e à caridade – guardando uma pequena parte dos ganhos para si e o restante para a caridade. Na época, muitas pessoas estavam presas por não conseguirem pagar suas dívidas, St. Edwiges assumiu como missão ir a essas prisões e ajudá-las a se libertar – muitas vezes pagando suas dívidas com seu próprio dinheiro. Posteriormente, ajudando-os a encontrar empregos e a se restabelecerem na sociedade mais uma vez.

Recorramos ao espírito de doação de Santa Edwiges, que veio hoje para nos informar que podemos evitar todo tipo de dívidas ​​em nossa vida, buscando a ajuda de nosso criador. Ele é o maior doador e tem em abundância o suficiente para todos. Santa Edwiges nos diz que, para nos separarmos da insuficiência, devemos buscar primeiro o reino de Deus e então tudo o que precisamos nos será acrescentado.

A santa ainda nos diz que devemos apenas nos amar uns aos outros, pois assim teremos cumprido tudo o que a lei de nosso criador exige.