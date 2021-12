Orações de Ano Novo 2022 para ter saúde, prosperidade e paz

O final de um ano geralmente traz momentos de alegria e uma lista emocionante de resoluções a serem cumpridas no ano novo, mas em vez disso, 2021 nos deixou com uma necessidade desesperada de esperança, cura e paz . Começar o ano com as orações de Ano Novo 2022 pode ajudá-lo a definir as melhores intenções para 2022, mesmo que os fatores estressantes dos últimos meses não se dissipem no momento em que o relógio marca meia-noite em 1º de janeiro.

Orações de Ano Novo 2022

Quer sejam extraídas da Bíblia ou encontradas por outras pessoas que desejaram encorajá-lo em tempos difíceis, as orações nada mais são do que notas de amor a Deus que vêm do seu coração nos momentos necessários. Se você ainda não encontrou as palavras certas para se motivar para o que pode ser um ano de novos começos , então estas 22 orações de ano novo irão lhe dar um novo começo depois de um ano tumultuado e ajudá-lo a embarcar em um capítulo que vale a pena celebrar novamente.

Vamos terminar este ano com o coração agradecido e começar o novo ano com paz e fé. Vamos liberar a amargura e as frustrações do ano passado. Vamos entrar no próximo ano sabendo que Deus nos ama e quer o melhor para nós. Vamos orar para que o novo ano seja focado na cura de nós mesmos por meio do arrependimento e da renovação de nossas mentes. Não fomos feitos para viver sozinhos! Podemos levar a luz da esperança a nosso coração, casa e mundo.

“ Não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que, testando, possamos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. ” ~ Romanos 12: 2

Que essas orações pelo ano novo tragam conforto e gratidão ao entrar no próximo ano! Compartilhe-os com seus amigos e familiares para inspirar os corações das pessoas que você mais ama. Deus abençoe!

Oração de Ano Novo 2022 para ter esperança

Consulte não seus medos, mas suas esperanças e seus sonhos.

Não pense em suas frustrações, mas em seu potencial não realizado.

Não se preocupe com o que você tentou e falhou, mas com o que ainda é possível fazer.

Agora é a hora de deixar de lado os contratempos e fracassos do passado e do presente e olhar com confiança para o novo dia chamado amanhã.

– Papa João XXIII

Oração de São Francisco de Assis para ter paz no ano novo

“Senhor, faze-me um instrumento da tua paz.

Onde há ódio, deixe-me semear o amor,

Onde há dano, perdão,

Onde há dúvida, fé,

Onde há desespero, esperança,

Onde há escuridão, luz,

Onde há tristeza, alegria.

Ó Divino Mestre, conceda que eu não

busque tanto ser consolado quanto consolar,

nem tanto para ser compreendido como para compreender,

nem tanto para ser amado, mas sim para amar;

pois é dando que recebemos,

é perdoando que somos perdoados,

é morrendo que despertamos para a vida eterna ”.

Oração de Nossa Senhora Aparecida no ano novo

Ó Maria, neste novo ano, doce Mãe de Jesus Cristo, o, Príncipe da Paz, eis a vossos pés os vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois afastou-se de nós a paz por causa dos nossos pecados.

Intercedei por nós para que gozemos a paz com Deus e com o nosso próximo, por vosso Filho Jesus Cristo Ninguém pode dá-la, senão este Jesus que recebemos das vossas mãos.

Quando nasceu em Belém, os anjos anunciaram-nos a paz e quando Ele abandonou o mundo, no-la prometeu e deixou-a como a Sua herança.

Vós, o, Bendita, que trazeis sobre os vossos braços o Príncipe da Paz, mostrai-nos este Jesus e deitai-o no nosso coração.

Ó, Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino e reinai com o vosso Filho no meio do Vosso povo que, cheio de confiança, se recomenda à vossa proteção.

Afastai para longe de nós os sentimentos de amor próprio, expulsai de nós o espírito de inveja, de maldição e de discórdia.

Fazei-nos humildes na fortuna, fortes em paciência e em caridade nos sofrimentos, firmes e confiantes na Divina Providência.

Abençoai-nos dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando aqui a vossa família, possamos no céu bendizer-vos e a vosso divino Filho por toda a eternidade.

Que este ano de 2022 seja uma bênção para nós e os nossos familiares. Assim seja. Amém!

Oração para conseguir emprego em 2022

Querido Deus, o senhor conhece minhas necessidades. Conhece o meu desejo de um emprego, de um trabalho que gosto de fazer, de que o próximo passo em minha carreira se apresente. Oro para que o senhor me guie enquanto continuo nesta jornada de caça a empregos. Abra portas para novas oportunidades que o senhor deseja para mim e equipe-me com as habilidades, o conhecimento e a sabedoria de que preciso para dar os passos adiante neste processo. Dê-me a confiança que só pode vir de ti e me dê humildade também. Eu confio em vós, Senhor – minha vida está em suas mãos. Vossa vontade será feita. Obrigado por estar perto de mim a cada passo do caminho e obrigado por sempre atender a todas as minhas necessidades. Que tudo isso seja para sua glória. Em seu nome,

amém.

Pela paz no ano novo – Orações de Ano Novo 2022

No início de cada dia, ajude-nos a reconhecê-lo acima de tudo. Ilumine os olhos do nosso coração para que possamos vê-lo e observe como você está agindo em nossas vidas. Dê-nos a sabedoria para fazer as melhores escolhas, preencha-nos com o desejo de procurar por você mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Deixe o seu Espírito e poder respirar em nós, através de nós, novamente, fresco e novo. Obrigado porque você é maior do que qualquer coisa que possamos enfrentar em nossos dias. Obrigado por sua presença estar conosco e por sua alegria nunca depender de nossas circunstâncias, mas é nossa verdadeira e duradoura força, não importa o que estamos enfrentando. Pedimos que sua paz nos guie, que guarde nossos corações e mentes em você. Pedimos a sua graça para cobrir nossas vidas neste dia. Nós te amamos Senhor … nós precisamos de você. Em Nome de Jesus, Amém. ” – Debbie McDaniel

Versículos bíblicos para o ano novo 2022

Isaías 43: 18-19 – “Não te lembres das coisas anteriores, nem consideres as coisas antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova; agora ela brota, você não percebe? Abrirei caminho no deserto e rios no deserto.

2 Coríntios 5:17 – Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O velho já passou; eis que o novo chegou.

Hebreus 10: 24-25 – E consideremos como despertarmos uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é o hábito de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais conforme vedes o dia desenhando perto.

Salmo 34: 8 – Oh, prove e veja que o Senhor é bom! Bem-aventurado o homem que nele se refugia!

Jeremias 29:11 – Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos para o bem-estar e não para o mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.

Mateus 5:16 – Da mesma forma, deixe a sua luz brilhar diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e dêem glória a seu Pai que está nos céus.

Provérbios 19:21 – Pai, trago todos os meus planos para o ano que está diante de você – só aprove se eles estiverem de acordo com o seu plano para mim.

