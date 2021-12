Simpatias de Ano Novo 2022: 5 rituais para atrair coisas boas

A chegada do Ano Novo é uma data cercada de rituais, já que representa o início de um novo ciclo. Para além das cores das roupas e das comidas servidas na noite do dia 31, como a lentilha e a romã, por exemplo, que têm seus próprios significados, as simpatias de Ano Novo podem dar uma ajudinha a fim de que 2022 seja um ano alegre, próspero, de paz e muito amor. Confira algumas simpatias fáceis de fazer para atrair coisas boas no ano que vai começar de acordo com as crenças populares.

Dinheiro no bolso para prosperidade – simpatias ano novo 2022

Atrair prosperidade é um dos desejos mais comuns do Ano Novo. Por isso, muita gente costuma usar a cor amarela na virada e fazer rituais na ceia como comer um prato de lentilha, por exemplo. Uma simpatia que pode ajudar a ter riqueza em 2022 é bem simples de fazer: no dia 31, guarde algumas notas no bolso ou na bolsa. Depois da virada, distribua o dinheiro para amigos ou familiares, sem esquecer de guardar uma nota, que não deve ser usada durante o ano.

Flores ao mar para atrair sorte – simpatias ano novo 2022

Para as religiões afro-brasileiras, fazer oferendas para Iemanjá no Ano Novo é uma das simpatias mais poderosas para atrair sorte durante o ano todo. Quem vai passar a virada na praia, pode fazer essa simpatia com facilidade. Basta conseguir algumas rosas, preferencialmente brancas, e atira-las ao mar assim que o relógio marcar a chegada de 2022. Esse ritual também é considerado uma forma de agradecer o início de um novo ciclo.

Quartzo rosa para atrair um amor

Há quem esteja em busca de um novo relacionamento no Ano Novo. Segundo os místicos, o quartzo rosa é a pedra do amor e, por isso, pode ser usada para fazer uma simpatia com o objetivo de atrair uma relação amorosa em 2022. Antes da virada e em uma posição deitada, posicione o quartzo rosa sobre o coração e imagine a energia do cristal invadindo seu peito. Faça seus pedidos e sinta a energia da pedra durante alguns minutos e depois leve a pedra para a festa.

São José ajuda a conseguir um emprego no Ano Novo

Com tantos desempregados no país, um dos desejos que mais devem fazer parte dos pedidos de Ano Novo é a conquista de um emprego. Para que São José, o padroeiro dos trabalhadores, ajude a conseguir um bom trabalho, basta escrever em pedaços de papel separados o nome de todas as frutas que lembrar. Depois, é só dobrar os papeis, colocar em uma vasilha e sortear um deles, mentalizando um novo emprego. A fruta sorteada não deverá ser consumida durante 2022. Prometa isso ao santo e faça uma oração agradecendo a conquista.

Ter saúde com eucalipto

O eucalipto é uma planta muito utilizada em receitas para afastar doenças respiratórias e, por isso, é considerada um símbolo da boa saúde. Para ter saúde em 2022, faça essa simpatia a qualquer hora do dia 1º de janeiro: em um prato, acenda uma vela branca e coloque, ao lado, um copo de água com algumas folhas de eucalipto. Mentalize um Ano Novo livre de problemas de saúde e, quando a vela terminar de queimar, a água em um vaso ou jardim e, com as folhas de eucalipto, faça uma trouxinha e deixe embaixo do travesseiro por três noites seguidas. Depois, descarte.

Coma 12 uvas (nem mais, nem menos) à meia-noite

A superstição gastronômica de comer 12 uvas na virada do ano se originou na Espanha e tem o objetivo de trazer sorte para o novo ciclo. Basta comer 12 uvas à meia-noite – uma para cada mês – ou colocá-las em um espeto e servir como um divertido coquetel de enfeite de Ano Novo .

O que não fazer?

Um alimento deve ser evitado na ceia de ano novo e também no dia 1 de janeiro: aves. Por quê? Eles supostamente trazem má sorte porque ciscam para trás.

Hmmm. Quem sabia?

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também:

+ Dia de Iemanjá: aprenda rituais para esse dia especial

+ Banho de cravo para prosperidade e proteção energética

+ Simpatia da canela atraia dinheiro e sorte para a sua vida